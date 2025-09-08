En un trágico accidente de tránsito en Puerto Tejada, Cauca, murió Éder Smic Valencia, un joven de 16 años que era considerado una de las grandes promesas del futbol Colombiano.

Lea más: “Ya se festejó, pero ahora tenemos la responsabilidad de prepararnos para el Mundial”: Néstor Lorenzo

El suceso fue informado en las últimas horas por el periodista Mariano Olsen el domingo en su cuenta de X.

FALLECIÓ PROMESA DEL FPC

EDER SMIC VALENCIA (16) acaba de perder la vida en un accidente automovilístico ocurrido en Puerto Tejada (Cauca). El joven delantero tenia acuerdo para fichar por @NewYorkRedBulls (viajaría la próxima semana a USA).

Que Dios te tenga en la gloria, Eder. pic.twitter.com/3oFlAGyc71 — Mariano Olsen (@olsendeportes) September 7, 2025

El deceso del jugador genero conmoción en el deporte nacional. Valencia, quien se preparaba para firmar contrato con el New York Red Bulls de la MLS la próxima semana, había despertado el interés del club estadounidense desde febrero, cuando brillo en la Bulls Cup Sub-16, torneo en el que anotó y dejó ver su talento.

Ver más: Alcaraz reconquista Nueva York y asalta el número uno del mundo

La Academia Alemana Popayán, equipo en el que jugaba Éder, explicó que el accidente ocurrió cuando el futbolista disfrutaba de sus vacaciones en Guachené.

Valencia ya había sido convocado recientemente a un microciclo con la Selección Colombia Sub-16, lo que ratificaba su proyección y fututo en el balompié nacional e internacional.