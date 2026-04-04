La reciente decisión de Brasil de prohibir el “scroll infinito” para menores de edad no representa un hecho aislado dentro de la agenda digital, sino que funciona como una señal de alerta sobre la configuración de los hábitos de comportamiento en la sociedad contemporánea. Al intervenir directamente sobre el diseño de las plataformas, el mensaje implícito resulta claro: existen mecanismos que condicionan la conducta de manera mucho más profunda de lo que solemos admitir.

Esta función técnica elimina la fricción de la continuidad para que el usuario simplemente prosiga, un detalle que conlleva una implicación mayor al reducir la conciencia en el acto de decidir; cuando la voluntad desaparece, se desvanece también una parte esencial del liderazgo personal y la capacidad de actuar con intención.

Aquí es donde el tema trasciende lo tecnológico para volverse puramente humano, ya que el vivir en automático se traslada de las redes sociales a las decisiones cotidianas, permeando las conversaciones, los métodos de trabajo y las formas de relacionarse. El patrón se repite constantemente al preferir la reacción sobre la elección consciente, o el estar ocupado en lugar de permanecer presente.

Desde una perspectiva de liderazgo, esto plantea un desafío estructural, pues no basta con tener objetivos claros si la atención está fragmentada, ni es suficiente poseer voluntad si esta no se sostiene en el tiempo. Por ello, la disciplina de foco, que antes se consideraba una ventaja competitiva, se está convirtiendo hoy en una condición básica para operar con efectividad y en una vía de conexión interior.

Brasil está intentando proteger a los menores de un entorno que favorece la dispersión constante. Sin embargo, el verdadero punto crítico es que muchos adultos operan bajo las mismas dinámicas, sin cuestionarlas. Se ha normalizado la interrupción, la multitarea improductiva y la sensación de estar ocupados sin necesariamente estar avanzando. Y en ese ritmo, muchas veces se pierde la profundidad de la experiencia de vivir.

En este contexto, el liderazgo personal exige recuperar tres capacidades fundamentales: detenerse para salir del automatismo, evaluar para distinguir lo relevante de lo accesorio y elegir para actuar con dirección. Sin este ciclo, la vida se convierte en una secuencia de estímulos respondidos, no en un proceso conscientemente construido. Y sin conciencia, difícilmente hay evolución.

Finalmente, aunque la regulación puede limitar ciertos excesos, no tiene el poder de reemplazar la responsabilidad individual. Ahí se define la diferencia entre la adaptación, que es responder a las condiciones dadas, y la transformación, que consiste en rediseñar la manera en que se interactúa con ellas para decidir desde un lugar más profundo y no solo desde la urgencia del momento.

Este caso abre una conversación que va más allá de la infancia o de las redes sociales. Habla de la calidad de la atención con la que vivimos y, en consecuencia, de la calidad de las decisiones que tomamos, en otras palabras, habla del nivel de conexión con nosotros mismos.

Ser parte de la solución implica dejar de operar en piloto automático y asumir un rol activo en la propia vida a través de elecciones concretas que se sostienen en el tiempo. Elecciones que, cuando se hacen con conciencia, no solo organizan la vida externa, sino que ordenan la vida interna.

Dios es amor, hágase el milagro.

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