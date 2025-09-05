La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza y cada vez está más cerca conocerse el listado completo de los 48 equipos que disputarán el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Colombia también clasificó al Mundial de 2030? Así serían las próximas eliminatorias

James supera a Falcao y se convierte en el máximo goleador de Colombia en Eliminatorias

Lágrimas, amor y goles: la despedida soñada de Messi de su público en Buenos Aires

Como anfitriones, estos tres países ya tienen garantizada su participación, mientras que el resto continúa luchando en las fases clasificatorias.

En Sudamérica, tras la penúltima jornada de Eliminatorias de este pasado jueves, ya son seis selecciones confirmadas, estando únicamente definir al combinado que accederá a través del repechaje.

Jeisson Gutierrez La Selección Colombia celebra su clasificación al Mundial ‘Estados Unidos, México y Canadá 2026’.

En Europa (UEFA) ninguna selección ha asegurado aún su presencia en el Mundial, pese a que hay 16 plazas en juego. La situación se repite en África, donde los nueve cupos disponibles todavía no tienen dueño.

Asimismo, Asia ya tiene seis equipos clasificados y Oceanía entregó su único cupo directo. Es decir, que hasta ahora son 16 países confirmados para la fiesta más grande del fútbol.

Through the years at the @FIFAWorldCup with @APFOficial 🇵🇾



FIFA World Cup 26 qualification would mark Paraguay's first appearance at the tournament since 2010 🙌 pic.twitter.com/kNCro8oM8c — FIFA (@FIFAcom) September 4, 2025

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026

CONCACAF

Canadá

EE.UU.

México

CONMEBOL

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

AFC (Asia)

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

OFC (Oceanía)