La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza y cada vez está más cerca conocerse el listado completo de los 48 equipos que disputarán el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
¿Colombia también clasificó al Mundial de 2030? Así serían las próximas eliminatorias
James supera a Falcao y se convierte en el máximo goleador de Colombia en Eliminatorias
Lágrimas, amor y goles: la despedida soñada de Messi de su público en Buenos Aires
Como anfitriones, estos tres países ya tienen garantizada su participación, mientras que el resto continúa luchando en las fases clasificatorias.
En Sudamérica, tras la penúltima jornada de Eliminatorias de este pasado jueves, ya son seis selecciones confirmadas, estando únicamente definir al combinado que accederá a través del repechaje.
En Europa (UEFA) ninguna selección ha asegurado aún su presencia en el Mundial, pese a que hay 16 plazas en juego. La situación se repite en África, donde los nueve cupos disponibles todavía no tienen dueño.
Asimismo, Asia ya tiene seis equipos clasificados y Oceanía entregó su único cupo directo. Es decir, que hasta ahora son 16 países confirmados para la fiesta más grande del fútbol.
Las selecciones clasificadas al Mundial 2026
CONCACAF
- Canadá
- EE.UU.
- México
CONMEBOL
- Argentina
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
AFC (Asia)
- Japón
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
OFC (Oceanía)
- Nueva Zelandia