El tenista bogotano Cristian Rodríguez consiguió clasificarse a la final en la modalidad de dobles, del KIA Open Challenger Barranquilla. Haciendo pareja con Benjamín Kittay de Estados Unidos. Derrotaron en el juego semifinal al dúo compuesto por Alfredo Pérez y Jamie Vance de USA con parciales de 2-6 6-4 y un Super tiebreak de 11-9.

El juego, que estuvo suspendido 3 horas y media por la fuerte lluvia, sirvió para que Rodríguez y Kittay replantearan el partido y salieran con una mejor actitud y más motivados para ganar el segundo set y el super tiebreak y así finalmente dejar en el camino a la pareja estadounidense.

Los rivales en la final del dobles este sábado, programada para las 2 de la tarde, serán Taha Baadi de Marruecos y Dan Martin de Canadá, que superaron 6-3, 4-6 y un Super tiebreak de 10-8 a los colombianos Miguel Tobón Jr. y Adriá Soriano.

En la modalidad de sencillos, el tolimense Johan Rodríguez llevó su sueño bien alto y solo vino a caer en la ronda semifinal ante el australiano Bernard Tomic. Un veterano que llegó a ser 17 del ranking de la ATP y es el tercer preclasificaficado de este torneo.

El oceánico sacó al final su gran experiencia y potente saque, para acabar con las esperanzas del joven y talentoso jugador colombiano en tres sets, con parciales de 4-6 6-4 y 6-3 en 2 horas y 31 minutos de juego.

Su rival en la final de sencillos, la cual será a las 3:30 de la tarde, es el británico Arthur Fery, quien el viernes por la noche superó al sembrado número uno, el argentino Juan Pablo Ficovich, con un doble 6-3 en una hora y 10 minutos.

Las finales este sábado, en el Complejo Distrital de Raquetas María Fernanda Herazo, se iniciarán a las 2 de la tarde.