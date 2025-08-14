El colombiano Nicolás Mejía dio este miércoles otra buena noticia para el país en el KIA Open Challenger de Barranquilla. El bogotano batalló durante tres largos sets, para dejar en el camino a Joshua Sheehy, de Estados Unidos, con parciales de 6/1, 6/7(2) y 6/4.

Mejía deberá enfrentar este jueves, en la búsqueda de un cupo a la semifinal, al australiano Bernard Tomic, quien avanzó tras el retiro de su rival, el argentino Facundo Bagnis, por una lesión en su espalda.

Los otros dos colombianos en contienda, Juan Sebastian Gómez, cayó ante Cannon Kingsley, de EE.UU., 7/5 6/2, y El joven Miguel Tobón Jr. perdió ante Arthur Fery, de Gran Bretaña, por 6/4 6/2.

El sembrado número uno del torneo, el argentino Juan Pablo Ficovich, consiguió su cupo a los cuartos de final, superando sin problemas al Dominicano Peter Bertran, por 6/3, 6/1.

Este jueves la fase de cuartos de final inicia a las 2 p.m. con el juego entre el argentino Juan Pablo Ficovich ante Alfredo Pérez, de EE.UU; a continuación, en la cancha principal del estadio, Johan Rodríguez enfrentará a Tomás Barrios, de Chile, mientras que más tarde Nicolás Mejía se las verá con Bernard Tomic, de Australia.

En la modalidad de dobles, al cierre de la jornada, el dúo colombiano compuesto por Adriá Soriano y Miguel Tobón Jr. enfrentará al peruano Arklon Huertas y al brasileño Paulo Saraiva.

Otro colombiano que compite en dobles hoy, pero en veterano, será Cristian Rodríguez, quien hace pareja con Benjamín Kittay, de Estados Unidos.