En una jornada llena de emociones y competencias intensas, los tenistas colombianos comienzan a dar de qué hablar en el KIA Open Challenger que se disputa en el Complejo Distrital de Raquetas de Barranquilla. El torneo, que reúne a talentos locales e internacionales, mostró ayer el gran nivel y la determinación de los representantes nacionales.

El gran protagonista del día —por lo menos en la jornada de la mañana— fue sin duda el tolimense Johan Rodríguez, quien con un juego sólido y seguro logró imponerse al ucraniano Vitaliy Sachko en dos sets, con parciales 6-3 y 6-2. Con esta victoria contundente, Rodríguez avanza a los cuartos de final del torneo, acercándose cada vez más a la fase decisiva y con el sueño vivo de seguir peleando por el título.

Por otro lado, el bogotano Juan Sebastián Gómez no pudo continuar su camino en el torneo, tras caer en los octavos de final frente al estadounidense Cannon Kingsly. El partido, disputado con intensidad, terminó con un marcador de 7-5 y 6-2 a favor del tenista norteamericano, quien supo mantener el control en los momentos claves del encuentro.

Otra noticia que sacudió el torneo fue la eliminación de Miguel Tobón Jr., que no logró superar la ronda inicial al perder contra el británico Arthur Fery, con parciales de 6-4 y 6-2. Tobón Jr., a pesar de mostrar destellos de buen tenis, no pudo contrarrestar el juego agresivo y preciso del europeo, quien avanzó con firmeza en el torneo.

En la modalidad de dobles, Darían King, de Barbados, y Jody Maginley, de Isla Antigua y Barbuda, vencieron a los colombianos Mateo Castañeda y Salvador Price, por parciales 6/3, 6/1.

El juego más largo

Bruno Kuzuhara, de Estados Unidos, cayó este miércoles ante su compatriota Alfredo Pérez, por 5/7, 6/4, 6/4, en un kilométrico y disputado encuentro, que se prolongó por 2 horas y 49 minutos. Este es el juego más largo hasta el momento en el torneo.

El KIA Open Challenger de Barranquilla continúa su desarrollo con grandes expectativas, y la actuación de los colombianos, sobre todo la de Johan Rodríguez, es un motivo de orgullo para el tenis nacional.

Los aficionados esperan que en los próximos días más jugadores locales puedan avanzar y dar batalla en este importante certamen que forma parte del circuito Challenger, vital para la consolidación y crecimiento de las carreras de los tenistas en la región.