Hasta 2029 firmó el colombiano Luis Díaz con su nueva casa: el Bayern Múnich que ya lo recibió este 29 de julio, dejando atrás el Liverpool, club inglés con el cosechó grandes victorias y donde su nombre tomó mayor relevancia.

Ahora resta esperar cómo será su rendimiento vistiendo la camiseta del club alemán, sin embargo, algunos analistas ya dan las primeras pistas de lo que será su performance que promete no defraudar a una afición que espera mucho teniendo en cuenta su actuación con los Red.

El diario Kicker de Alemania lo compara con Adolfo Valencia, mejor conocido como el Tren, quien también vistió la roja de los Bávaros. El rotativo asegura que es el “heredero” por las características semejantes entre estos dos destacados del fútbol colombiano.

Juan Ignacio Roncoroni/EFE

“Pero el rendimiento del Valencia no fue tan malo. Marcó dos goles en su debut en la victoria por 3-1 contra el SC Friburgo, para el que era su primer partido de la Bundesliga. El Valencia, por supuesto, no pudo mantener ese récord; al final de la temporada, llevaba once goles en liga y lideraba la tabla de goleadores del club, por delante de Mehmet Scholl con diez tantos”, señala Kicker.

Por su parte, el periodista Julián Capera, conductor de Balón Dividido de ESPN, augura un mejor tratamiento para el guajiro y por ende una mejor actuación dentro de las canchas. Reprochó que se le etiquete de ”retroceso" al fichaje de ‘Lucho’.

“Hablan de retroceso como si fuera para Sacachispas y Alberca de Portugal y no para el Bayern Múnich que es, en serio, uno de los equipos más grandes. Estaba en la élite, por supuesto que sí, pero permanece en la élite. Si me lo preguntan, mejor tratado, mejor rodeado de lo que estaba en Inglaterra.

Y para sustentar su tesis se basa en los datos: el conjunto alemán ha ganado más mundiales de clubes que el Liverpool, ambos equipos poseen la misma cantidad de Champions ganadas y el Bayern la ganó más recientemente en comparación con el club inglés. Eso sin contar en que en la edición anterior llegó más lejos.

Tuvieron que pasar ocho años para que al Bayern llegara otro cafetero que con Lucho ya son tres los que han vestido su camiseta: el primero fue el ‘Tren’ Valencia que llegó en 1994. Después pasaron 23 años y en 2017 James Rodríguez aterrizó en tierras alemanas proveniente del Real Madrid.

Ahora el nacido en Barrancas ostenta el para nada deshonroso título de ser el tercer colombiano al que este club le puso el ojo. Los reflectores están sobre él con reproches que deberá acallar en el campo de juego. Otros celebran y esperan muchísimo de un Luis Díaz que poco o nada decepcionan.