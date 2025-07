Luis Díaz ya no es jugador del Liverpool. El extremo colombiano aterrizó este martes en Alemania para realizar los exámenes médicos previos a su fichaje por el Bayern Múnich, cerrando así una etapa de tres años y medio en Anfield. Su llegada al club bávaro representa no solo un nuevo desafío en su carrera, sino también el final de un ciclo en el que dejó una huella imborrable en el fútbol inglés.

Desde su debut en febrero de 2022, el guajiro se consolidó rápidamente como una pieza clave en el esquema de Jürgen Klopp. Su explosividad por la banda izquierda, su desequilibrio en el uno contra uno y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo convirtieron en un jugador determinante. A lo largo de su paso por Liverpool, disputó 148 partidos, anotó 41 goles y ganó cinco títulos.

Además de sus cifras, Díaz deja postales inolvidables: desde su primer abrazo con Klopp hasta la canción que los hinchas le compusieron. A continuación, un repaso por los 10 momentos que definieron su paso por el club de Anfield.

1. Un recibimiento especial: el abrazo de Klopp

Minutos después de aterrizar en Liverpool, Luis Díaz fue recibido personalmente por Jürgen Klopp en la sede deportiva. El técnico alemán lo abrazó con afecto, gesto que reflejaba la confianza que ya tenía en él. Esa bienvenida facilitó su rápida adaptación a la Premier League.

2. Debut, asistencia y ovación en Anfield

El 6 de febrero de 2022, Díaz hizo su debut en un partido de FA Cup ante el Cardiff City. Entró en el segundo tiempo, dio una asistencia y contribuyó al triunfo 3-1. Klopp lo elogió públicamente por su alta precisión y entrega, elementos que ya mostraban su compromiso con el equipo.

3. Su primer gol y una temporada de títulos

El 19 de febrero de 2022 marcó su primer gol ante el Norwich City. Ese semestre lo cerró con tres finales: ganó la Copa de la Liga y la FA Cup (fue elegido mejor jugador en esta última), y jugó como titular la final de Champions ante el Real Madrid, que el equipo perdió.

4. MVP en la semifinal de Champions

En la vuelta de la semifinal de la Champions League 2022 contra Villarreal, Díaz ingresó en el segundo tiempo, marcó el gol del empate parcial y fue una pesadilla para la defensa española. La UEFA lo eligió el mejor jugador del partido (MVP, por sus siglas en inglés: Most Valuable Player) por su impacto decisivo.

5. Una lesión que no logró frenarlo

En octubre de 2022, una lesión de rodilla ante el Arsenal lo sacó de las canchas durante siete meses. Su regreso se produjo el 30 de abril de 2023 con gol ante Tottenham, en una victoria 4-3. Aunque no fue su temporada más brillante, su reaparición marcó un punto de inflexión para el equipo.

6. “Libertad para papá”: su gol más emotivo

Durante el curso 2023-2024, Díaz anotó 13 goles. El más recordado fue el empate ante Luton Town, celebrado con una camiseta que pedía “Libertad para Papá”, en medio del secuestro de su padre en Colombia. Su temple y entereza conmovieron al mundo del fútbol.

7. Doblete al United en Old Trafford

Ya con Arne Slot como técnico, el colombiano firmó una de sus actuaciones más destacadas en la Premier 2024-2025: marcó dos goles ante el Manchester United en Old Trafford el 1 de septiembre, uno de cabeza y otro con pierna derecha. Fue uno de los triunfos clave de esa temporada.

8. Triplete histórico ante el Leverkusen

En la fase de grupos de la Champions 2024, Slot lo ubicó como delantero centro ante el Bayer Leverkusen. Luis respondió con un triplete en Anfield que lo consolidó como una de las grandes figuras del equipo a nivel europeo.

9. Campeón de la Premier y figura de la temporada

La temporada 2024-2025 fue su mejor con el Liverpool. Con el dorsal 7, sumó 17 goles, 5 asistencias y fue clave en el título de Premier que el equipo ganó tras más de una década. En el último partido, ante Tottenham, marcó y selló su legado con broche de oro.

10. Su propia canción en las tribunas de Anfield

El cariño de los hinchas hacia Luis Díaz no solo se vio en aplausos o camisetas con su nombre: también se escuchó en forma de cántico. “He is Luis Díaz, He is from Barrancas, And he plays for Liverpool” era parte del coro que resonaba en Anfield cada vez que el colombiano entraba en acción. Con una melodía pegajosa y letras dedicadas a su origen humilde en Barrancas, La Guajira, la canción fue un símbolo de la fuerte conexión que el jugador llegó a generar con la afición.

Ahora, con 28 años, Lucho inicia una nueva etapa en el Bayern Múnich. Su paso por Liverpool no solo se resume en estadísticas: se convirtió en ídolo, ganó todos los títulos locales y dejó una marca imborrable. Así se despide el colombiano de Anfield, entre ovaciones, gratitud y la promesa de nuevos retos por conquistar.