Una figura colombiana emerge con fuerza en el Campeonato Sudamericano sub-17 femenino que se disputa en nuestro país (con sedes en Cali, Manizales y Palmira).

A punta de goles —lleva cuatro en dos partidos y viene de anotar un triplete—, la sucreña —nacida en Corozal— María Alejandra Baldovino Vásquez, de 16 años —nació el 15 de diciembre de 2018—, comienza a acaparar todos los reflectores en el campeonato continental femenino.

Su triplete ante Venezuela, en el triunfo 3-0 de ‘la Amarilla’, catapultó a la delantera del Junior a la cúspide de la tabla de artilleros y ayudó a su Selección a sumar su primer triunfo en el torneo, luego del empate en el debut 2-2 frente a Argentina (al cierre de esta edición, Colombia disputaba su tercer juego en el Grupo A, ante Chile).

Baldovino tiene detrás una historia de lucha y perseverancia, antes de colocarse la rojiblanca del Junior, su actual club, y la de la selección Colombia.

Sus sueños comenzaron a sembrarse en Magangué, Bolívar, municipio al que viajó a los 10 años en un intercambio deportivo. María Alejandra llamó la atención porque jugaba con niños y marcaba diferencia, lo que llamó la atención de un hombre, que se la referenció a Sandra Narváez, exjugadora de fútbol de salón y fútbol sala, que se dedica a la formación de jugadoras a través de su escuela en Cartagena, La Villa FC.

Sandra Narváez posa junto a su pupila, María Alejandra Baldovino.

“Mi amigo tiene buen ojo para eso, me llamó y me contactó con la niña. Yo en ese momento no me encontraba en Colombia, estaba en otro país con la selección Colombia femenina sub-20, e inmediatamente le dije que cuando regresara nos poníamos en contacto para que la niña se viniera para Cartagena”, cuenta Sandra en diálogo con EL HERALDO.

Cuando la vio jugar, Sandra apostó inmediatamente por ella. “No tuve que verla mucho. Sorprendió a todos los presentes esa tarde. ¿Por qué decidí apadrinarla? Ella venía de una zona muy vulnerable. Sus padres no contaban con los recursos para sostener su proceso deportivo, pero sus sueños eran enormes, y se parecía mucho a mí cuando llegué a esta ciudad”, cuenta emocionada la hoy asistente técnica del Junior.

Ese fue el punto de partida de una historia de formación, entrega y amor. Sandra no solo vio talento en María Alejandra, vio una persona noble, disciplinada y con un compromiso poco común para su edad. “Antes que formar una deportista, formé una persona. Quería que fuera íntegra, humilde, con valores. Hoy verla triunfar en la cancha me demuestra que todo ese esfuerzo ha valido la pena”.

María Alejandra Baldovino celebra uno de los tres goles que le anotó a Venezuela, en el triunfo 3-0, en el Sudamericano sub-17.

Y vaya si ha valido la pena. María Alejandra, goleadora de muchos torneos interclubes y con presencia en selecciones Bolívar, no solo se destaca en el Junior, su primer equipo profesional, sino que hoy ya se empieza a hablar de ella como la futura perla de nuestro país, siendo comparada, nada más y nada menos, con Linda Caicedo, la hoy jugadora del Real Madrid y figura estelar de la selección Colombia femenina de mayores.

“María Alejandra tiene algo especial. Es líder sin necesidad de hablar, toma la pelota y contagia al equipo. Tiene regate, potencia y gol. Y sobre todo, tiene determinación”, afirma Sandra, su madre futbolística, y guía incondicional.

Baldovino ha hecho todo el proceso con la Selección sub-17 femenina, a la que llegó a la edad de 14 años. El técnico Carlos Paniagua la ha llevado de a poco, hasta su explosión hoy en el Sudamericano. Es precisamente esa presencia tempranera en ‘la Amarilla’ la que no le ha permitido jugar tantos partidos con el Junior —solo lleva dos—, con el que anotó su primer gol profesional el pasado 24 de marzo, en el empate 4-4 ante Millonarios, en el Romelio Martínez.

María Alejandra anotó su primer gol con Junior ante Millonarios.

“Entre ella y yo decidimos que lo mejor para su futuro, a esta edad, era que viniera al Junior para que siguiera el proceso con nosotros. Aparte que ella es hincha de Junior, así que no fue difícil la elección (risas). No hemos podido disfrutarla tanto, porque no ha podido estar mucho tiempo con ella. Nos hace falta cada fecha, pero sabíamos que este año iba a ser importante para ella con la Selección”, dijo Sandra, quien reveló que en su cantera, la de La Villa FC, viene creciendo otra perla, la hermanita de María Alejandra: Delsy Baldovino. “Ahí viene en camino la réplica (risas). La tengo hace dos años. Es goleadora también, ha estado en selección Bolívar, está siguiendo a la perfección los pasos de su hermana”.

María Alejandra junto a su hermana Delsy Baldovino.

Con apenas 16 años y un camino ascendente con ‘la Amarilla’, María Alejandra Baldovino empieza a escribir su propia historia, lejos de comparaciones. “No, no es la nueva Linda Caicedo. Es María Alejandra. Diferente, única. Podemos decir que ha nacido otra estrella en Colombia”, predice Sandra.