ALI HAIDER/EFE

SAKHIR (Bahrain), 11/04/2025.- McLaren driver Oscar Piastri of Australia arrives for the first practice session for the Formula One Bahrain Grand Prix in Sakhir, Bahrain, 11 April 2025. The 2025 Formula 1 Bahrain Grand Prix is held on 13 April 2025. (Fórmula Uno, Bahrein) EFE/EPA/ALI HAIDER