Para las 6:00 de la tarde y las 8:00 de la noche de hoy lunes (horario colombiano) quedó programado, en su orden, el debut de los tenistas colombianos Alejandro Falla y Santiago Giraldo, pertenecientes al Equipo Colsanitas, en del cuadro principal del Australian Open de Australia, primer torneo de Grand Slam de la temporada y certamen que se disputa sobre pista dura en Melbourne.

Falla, quien viene de alcanzar la segunda ronda del ATP Tour de Chennai, India, y quien ocupa esta semana la casilla 103 del mundo, deberá jugar en primera ronda contra el número 32 del mundo, el español Feliciano López, cabeza de serie 31 del torneo.

Giraldo, quien hoy ha ascendido a la casilla 59 del mundo luego de alcanzar las semifinales del ATP Tour de Auckland y los cuartos de final del ATP Tour de Brisbane, tendrá como primer rival al número 93 del mundo, el portugués Rui Machado.

Giraldo y Falla ingresaron en forma directa al cuadro principal gracias a su ubicación en la clasificación mundial profesional, en la que Santiago es 64 y Alejandro es 106.

Falla y Feliciano López se han enfrentado en una oportunida, en 2003, en el Challenger de Segovia, con triunfo en tres sets para el colombiano, mientras Giraldo y Rui Machado no registran enfrentamientos.

El cuadro principal de este torneo comenzaró a jugarse el lunes de Australia (domingo en la noche de Colombia) y reunirá en su cuadro principal a 128 de los mejores tenistas del mundo.

En 2010 Giraldo alcanzó la segunda ronda del cuadro principal, con victoria sobre el enonces 16 del mundo, el español Tommy Robredo, mientras Falla llegó hasta la tercera vuelta.

Los dos tenistas del Equipo Colsanitas quedaron ubicados en la parte alta del cuadro, mismo sector por el cual están Rafael Nadal, Marin Cilic, David Ferrer y David Nalbandián, entre otros.