La Fundación Gabo presenta el concepto del Festival Gabo 2024

De la agenda harán parte Madeleine Ngeunga (Camerún), editora para África del Pulitzer Center que ha investigado sobre la tala ilegal en su país y la explotación medioambiental en la cuenca del Congo; Bernardo Pajares y Juanra Sanz (España), creadores del pódcast Arte Compacto, cuyo programa aborda la historia del arte desde perspectivas diversas; Bruno Patiño (Francia), presidente de ARTE y un referente al tratar las relaciones del mundo digital y el periodismo; Catalina Gómez Ángel (Colombia), destacada corresponsal en Oriente Medio y Ucrania; Daniel Liévano (Colombia), artista e ilustrador editorial con portadas en The New Yorker; Karen Hao (Estados Unidos), colaboradora de The Atlantic que ha cubierto ampliamente el impacto de la inteligencia artificial; entre otros. A este primer grupo se irán sumando en los próximos meses nuevos invitados e invitadas, así como más detalles sobre las charlas, talleres, clases magistrales y conciertos que tienen lugar cada año y que en 2023 convocaron a más de diez mil personas en esta gran fiesta de las historias de Iberoamérica.