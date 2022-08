Bien aquí y mal allá

Por aquí se continúa en la senda del desarrollo y de la puesta en marcha de los proyectos, incluso los que requieren aprobación del gobierno Petro, fíjense que anunciaron cambios en la política carcelaria, no habrá aportes para la megacárcel de Candelaria, a lo que la gobernadora expresó que ni modo, que hay que alinearse con las políticas del nuevo presidente, así que se suspende su ejecución y se sigue con otros que no riñan con los propósitos nacionales. Es que parece ser que “despenalizarán” muchos delitos, y que barro que los pocos malandros penalizados vivan en hacinamiento, así que remodelarán las cárceles para que sean más cómodas, vainas de la izquierda.

Lo mismo se sintió con los vigésimos Juegos Panamericanos de 2027, que la medallista y ministra del deporte entre líneas dejó traslucir que para el evento no está asegurado un aporte y, aunque no lo dijo taxativamente, la señal es que hay que buscar otras alternativas de financiación o invitar a otras ciudades. O sea, nada cambió: Nos siguen negando la plata.

Mientras se dirimen las divergencias de propósitos vayamos con lo propio: bueno destacar que se adjudicó el tren Las Flores - Puerto Mocho, ésta es la única playa propiamente barranquillera y en un sitio espectacular con la marea menos fuerte y el mar más limpio, ya vendrá una buena carretera y la continuación del tren hasta la propia Bocas de Ceniza, lo que complementará los senderos de Mallorquín. Pumarejo se está luciendo. Igual para destacar que en Puerto Colombia se iniciaron las obras del Centro Gastronómico que, además del servicio que prestará, honra a la inmigración de valientes que por el muelle entraron y se quedaron aportando experiencias y desarrollo a Barranquilla. Ni hablar de la capacidad de trabajo y los éxitos de la gobernadora, quien también se luce.

Toca esperar a que Petro defina la poca mermelada y las escasas lentejas que entregará porque hasta entonces los congresistas andarán ocupados en la repartija, y de nada sirve recordarles ni su misión ni la de las bancadas Caribe y Atlántico para, entre otras obras aquí importantes, solicitar la terminación del Muelle de Puerto.

Aquí vamos bien, pero la nación va mal, ya están presentando los Proyectos de Ley envenenados, que lo de la Reforma Tributaria es distractora para ir metiendo los que les gustan: la reforma electoral, los nuevos ministerios, los diálogos regionales, la “Paz Total”, todos son una trampa cobijada bajo “causas nobles”. Se necesita que aparezca una oposición firme, donde además del minoritario uribismo participen otros actores que, no importa que no posean curul, tienen acogida y buena opinión; algunos ya lideraron el anti petrismo, como Fico y Fajardo que andan silenciados; y aunque Enrique Gómez aparece con firmeza, Andrés Pastrana pocón pocón; los gremios son timoratos, los militares en retiro no se pronuncian, y sólo nos queda María Fernanda Cabal, ella sí frentera y coherente, que debería organizar una instancia para detener o al menos poner en evidencia todos los atropellos.

