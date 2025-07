En estas dos semanas hemos presenciado cuatro hechos históricos, dos buenos dos malos, empecemos por los malos.

Primero. La intervención del General Zapateiro en Política, pese a que su intervención fue provocada por el trino de Gustavo Petro quien dejo en el aire lo de los generales que estarían a sueldo en el Clan del Golfo, que muy seguramente iba por la línea de las investigaciones que se adelantan en contra del General (r) Leonardo Barrero, ex comandante de las Fuerzas Militares y quien presuntamente trabajaba para el Clan del Golfo y era conocido con el alias de “el padrino” , el General Zapateiro no puede salir a violar la Constitución, en su hilo de respuestas defendió su institución pero al final ya se mete al debate político hecho que es contrario a la ley, ahora bien lo de Zapateiro es la punta del iceberg, porque las Fuerzas Militares hace muchas décadas están politizadas, tienen una doctrina de derecha, se siente derecha, se ven representadas por la derecha, las Fuerzas Militares no pueden ser de derecha ni de izquierda deben ser apegadas a la ley y la constitución ya que garantizan un servicio público, como es la seguridad y la soberanía nacional, ahora bien entender eso en América Latina es una utopía.

Segundo. Diego Molano se salva de la moción de censura, es increíble que pese a que lleva 3 mociones por lo mismo, violaciones a los derechos humanos, el ministro Molano siga tan tranquilo en la cartera, ahora bien, lo que es una victoria para él y para el Gobierno , no se han dado cuenta que es una derrota para el país en el sistema internacional en materia de derechos humanos, en la comunidad internacional es claro que Colombia sigue siendo un país peligroso porque está lleno de carteles del narcotráfico, disidencias de guerrillas y paramilitares y porque el Estado también sigue violando derechos humanos.

Ahora las dos positivas, Tercero. Las confesiones de militares ante la JEP sobre su responsabilidad en los falsos positivos. Esta semana frente al país desde un general para abajo salieron a confesar la maquina criminal y sistemática que fueron las ejecuciones extrajudiciales, que desde el Derecho Internacional Humanitario son crímenes de guerra, sin lugar a dudas estas confesiones aportan para la construcción de la memoria histórica, pero en especial para las víctimas que pueden limpiar el nombre de sus hijos.

Cuarto. Uribe a Juicio. En este sentido dos variables , la primera fue sorprendente ver lo descompuesto que se veía en la audiencia el ex Presidente Uribe, con argumentos como que él quería contarle a la juez sobre su paso por primaria y bachillerato y que él fue el mejor bachiller, esto con el fin de que la juez se diera cuenta de quién era el y no lo que decían las víctimas en el proceso, un Uribe que lo interrumpía la juez cada dos minutos porque no podía declarar conforme al marco procesal ,al punto que los abogados de la defensa les toco salir a decir a la juez que tenía problemas en el relato entre primera y tercera persona, en este sentido pido a los lectores corroborar esto en los videos de la audiencia que están en YouTube, video que no me dejara mentir, ahora la segunda variable, es la independencia seriedad y rigurosidad técnica y jurídica con la que la juez 28 de conocimiento llevo la audiencia y dictamino en derecho el paso de Uribe a la etapa de juicio, esto es un hecho significativo de que nadie puede estar por encima de la ley y que aún quedan jueces que en derecho hacen respetar la constitución.

