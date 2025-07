Esta es Colombia, Pablo | Columna de José Félix Lafaurie

Todo un coro de veleidad política arropada en la frase prestada de Santos de que “Solo los estúpidos no cambian de opinión”, muy cierta, pero de lo que no puede cambiar un político decente es de principios y valores, de ideología, pues quien no la tiene busca agradar a todos al vaivén de sus oscuros intereses, la esencia del populista.