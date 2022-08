Otra oportunidad para el país

En medio de gran expectativa, incertidumbre, inquietud y, especialmente, esperanza, comenzó ayer un nuevo periodo de Gobierno en Colombia. El economista Gustavo Petro Urrego es el primer presidente militante y elegido en representación de un partido de izquierda, quien, de hecho, alcanzó el poder luego de una contienda electoral bastante agitada y polarizada, atizada por problemáticas sociales de vieja data y una manifiesta necesidad de cambio y superación de la inequidad, la pobreza y el hambre, entre otras limitaciones de la sociedad colombiana.

Con una visión distinta a las que tradicionalmente han manejado las riendas del poder nacional, el presidente de la República tiene por delante inmensos desafíos, entre estos, justamente, empezar a sanar la profunda división social existente, propósito que ha expresado al hablar de “la política del amor” y en el cual todos debemos estar comprometidos para superar el desencuentro. A partir de la buena convivencia será posible que la paz se instituya como eje de ese ‘gran acuerdo nacional’ anunciado por el mandatario desde su campaña, que incluye el cumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc y el proceso de paz con el ELN, como su agenda prioritaria.

El nuevo Gobierno asume un escenario retador en donde se requieren políticas y acciones contundentes para la justicia y la equidad social, la contención del cambio climático y sus graves efectos sobre el medioambiente como la deforestación, el déficit fiscal, el aumento de la cobertura y la calidad educativa, la potencialización de la ciencia, la tecnología y la innovación, la optimización de los servicios de salud, la inclusión de la mujer y la lucha contra la violencia de género y, muy especialmente, la eliminación de la corrupción que tantos recursos y oportunidades le despoja al país, entre otros.

Cada vez más sectores sociales, políticos y de la producción han expresado su apoyo al presidente, superando dudas e incertidumbres. En cuanto al empresariado, se prevé la participación del presidente Petro en el 7° Congreso Empresarial Colombiano y la 56° Convención Bancaria, que se realizarán este mes, espacios determinantes para la economía del país en el contexto de la crisis económica mundial.

Con la plena consciencia de las álgidas problemáticas nacionales corresponde a la ciudadanía -haya votado o no por el presidente-, rodear los intereses supremos del país, permitirle a la nueva administración asumir sus responsabilidades constitucionales y la promulgación e implementación de su Plan de Desarrollo. Sin duda, todos debemos participar en la construcción del país, apoyando las políticas y programas públicos y, cuando sea el caso, cuestionando constructivamente las decisiones que se adopten. Solo remando todos hacia el mismo lado podremos impulsar la transformación y el desarrollo social sostenible que tanto requiere el país. Es importante que no se pierda esta nueva oportunidad y no terminemos frustrados como se ha dado de manera reiterada en los más de 200 años de vida republicana.