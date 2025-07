El agro de Fico | Columna de Indalecio Dangond

Claramente, los dolores del campo se sanan no repitiendo los errores del pasado. Es decir, no entregándole el ministerio de agricultura y sus entidades adscritas a partidos políticos o designando personas sin experiencia, conocimientos, liderazgo ni visión en el sector. Esos dolores del agro se sanan, implementando una política de Estado y programas de inversión que ayuden a eliminar las causas de la ineficiencia en los agro negocios de los productores del campo y no a través de programas mediáticos con nombres sexis, que, lo único que hacen es confundir a los productores del campo y perpetuar en el tiempo los problemas del agro.