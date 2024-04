La Selección oficial del Festival de Cannes 2024

La esperada Selección Oficial del próximo Festival de Cannes, que se llevará a cabo del 14 al 25 de mayo, fue anunciada recientemente por Iris Knobloch, Presidenta del Festival, y Thierry Frémaux, Delegado General. Como es habitual en este festival de Cine de Autor, la selección incluye reconocidos directores que han formado parte de la familia de Cannes en el pasado, así como también nuevos talentos que se suman este año.

Entre los directores conocidos que participaran se encuentran David Croonenberg con The Shrouds, Paolo Sorrentino con Parthenope, Andrea Arnold, Yorgos Lanthimoos con Kind of Kindness, Kiril , Andrea Arnoold con Bird, Sean Baker con Anora, Francis Ford Coppola con Megalopolis y Paul Schrader con Oh Canada, entre otros.

Sólo una ópera prima hace parte de la Selección Oficial en competencia por la Palma de Oro, y se trata de Agathe Riedinger, quien participa con Wild Diamond. La mayoría de los nuevos directores se presentarán en la sección Un Certain Regard.

La película que abrirá el festival es una nueva comedia del director y escritor francés Quentin Dupieux titulada The Second Act, que participa fuera de competencia. La película será presentada como estreno mundial, y se proyectará simultáneamente en toda Francia el mismo día. El prolífico director, quien también es músico, se caracteriza por haber establecido el absurdo como género en su obra que cuenta con 17 filmes.

The Second Act trata sobre el encuentro de cuatro personajes en un lejano restaurante, y cuenta con un excelente elenco de actores franceses entre los cuales está Léa Seydoux, Vincent Lindon, Raphaël Quenard y Louis Garrel.

Como suele suceder, son pocas las directoras mujeres que hacen parte de este listado, y en cuanto a producciones latinoamericanas sólo está Motel Destino de Karim Aïnouz de Brasil, y la película Emilia Pérez de Jacques Audiard que es coproducción mexicana. Pero la lista no está completa aun, y las adiciones pueden cambiar el panorama.

Desde sus inicios en 1946, el Festival de Cannes ha sido un referente en el mundo del séptimo arte, estableciendo nuevas tendencias y caminos en la industria del cine. El año pasado, varias películas presentadas en Cannes obtuvieron numerosas nominaciones en los Golden Globes y los Premios de la Academia, demostrando la relevancia y el prestigio de este festival.