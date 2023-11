La cultura en la política

En dos importantes municipios de la Costa Caribe colombiana, dos amigos se me ahogaron (quemados) en la contienda electoral del pasado 29 de octubre, y no alcanzaron su curul al Concejo Municipal, donde por sus excelentes condiciones morales y de formación académica hubiesen sido un valioso aporte para la administración de esos entes territoriales.

Su único pecado mortal es que no contaban con dinero para comprar votos, todo lo cual me lleva a pensar que estos dos amigos se equivocaron de territorio, pues enfocaron su objetivo para un país europeo o asiático. Creyeron que estaban en Dinamarca y no en Cundinamarca. Afortunadamente, no se les dio por hipotecar su casa o sacar plata prestada a un paga-diario.

Ahora bien, ¿qué falló? Ambos, Checho y Chechi, reunían los requisitos legales y personales para alcanzar sus objetivos. Tenían liderazgo, experiencia, humildad y credibilidad, y un corazón grande para ayudar a su comunidad. Uno de ellos (Checho) tiene una Fundación para dar alimentación a niños de escasos recursos. Sin embargo, los padres de esos niños negociaron sus votos con el “mochilero” del barrio. Por su parte, Chechi, gestiona proyectos sociales gratis para su comunidad de sectores vulnerables.

La cultura según el profesor Tylor “es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre”.

La parte cultural es un segmento que merece un estudio cuidadoso dentro de un proyecto político para alcanzar el éxito en una campaña electoral, de lo contrario, el día de las elecciones la sorpresa será descomunalmente desconcertante. ¿Qué pasó, gritan enloquecidos el candidato y su equipo? Proyectaron 2.000 votos y sólo registraron 200. ¿Se robaron el billete? ¿No hubo pedagogía para enseñar a votar? El candidato está hoy sin respiración, como le sucedió al padre del futbolista Lucho Díaz en el partido de Colombia contra Brasil.

La cultura también es la forma de actuar, de comer, de bailar y de votar; son hábitos que la persona adopta de la sociedad en que vive. Por eso, no debemos dejar de lado lo que nos advierte Saramago en su libro Ensayo sobre la lucidez: “aquí estamos tratando con humanos, y los humanos son universalmente conocidos como los únicos animales capaces de mentir”. A veces, ligeramente torcidos.

