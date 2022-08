Selección femenina: haciéndole goles al machismo

No quedan dudas que las futbolistas colombianas entre más desafíos tienen, más demuestran su grandeza, dejan en alto el nombre del país sin recibir ni la mitad del pago y beneficios en general que reciben los jugadores convocados a la selección, no es esta una columna para revictimizarlas, ellas son talentosas y valientes y por ello revictimizarlas nunca será lo que merecen, sin embargo, es necesario hablar de situaciones que por darles categoría de “normales” no se les da solución.

A las mujeres en el deporte igual que en la ciencia, la política o el arte les corresponden unas luchas nada triviales, por eso, para las jugadoras de la selección las finales más exigentes no son las de la Copa América, sino las que se deben jugar contra la misoginia, el machismo y la homofobia, en un país que se niega a vivirse desde el respeto por las diferencias, lo cual, se agudiza en sistemas institucionales como la Federación Colombiana de Fútbol, dado que no es un secreto que las garantías que tienen los jugadores son absolutamente mejores que las otorgadas a las mujeres, de hecho por primera vez observo que ellas tienen una camiseta diseñada especialmente para ellas, pareciera algo irrelevante pero es un claro indicador de que no hay equidad e igualdad de derechos.

Sin embargo, la exigencia histórica de las mujeres le dan fuerzas a todas, por esta razón, cada desafío ellas lo afrontan con altura, por ejemplo, las notorias desigualdades (salariales, técnicas, deportivas, de escenarios competitivos, etc.) a todo eso, ellas responden con logros, clasifican a un mundial sin el despliegue periodístico, político o económico que se hace de las selecciones masculinas, ni la euforia, el desborde presupuestal invertido para ellos y ¿Cuál es el resultado? Que los “muchachos” no van al mundial, que en la Copa América (sufridamente) llegaron al tercer lugar y bueno qué relación “garantías/beneficios vs resultados” están en deuda y ya va siendo como hora de que la selección masculina mantenga un nivel corresponsable a sus significativos respaldos.

Ya va siendo como hora de que la Federación y el sistema en general (Estado, sector privado y los actores que correspondan) le den el trofeo de dignidad, justicia, equidad e igualdad de derechos, que las futbolistas colombianas merecen y se han ganado con notable esfuerzo; porque ni el deporte en general, ni el fútbol tienen género o restricciones, es este un escenario de libertad, constructor de paz, esperanzas y nuevo país. El deporte no es un juego irrelevante, es una herramienta de transformación social necesaria en un país que merece trascender de las narrativas violentas y las desigualdades, de una vez por todas.

Finalmente, debo decir que aunque duele que no hayan sido campeonas de la Copa América haciendo una presentación loable de principio a fin, no se puede obviar el reconocimiento que merecen, por eso de mi parte les doy aplausos de pie y que su mejor premio sea, no tener que hacerle goles al machismo todo el tiempo, que su tiempo sea invertido en el deporte y no en la defensa de sus derechos que deberían garantizarse y ya, que tengan una liga digna que les haga competitivas y no las deje detrás del nivel de jugadoras de otros países que sí cuentan con las garantías necesarias, que puedan proyectarse a ligas internacionales, seguir creciendo profesionalmente y dejando en alto el nombre de Colombia.

Gracias Mujeres poderosas por hacerle goles a todos los desafíos y no rendirse en esta valiosa causa de vida. Siempre le sacaremos tarjeta roja al machismo y dejaremos fuera de lugar a los ataques que les hacen. ¡Felicitaciones y adelante!