Noviembre: todo es por la NO violencia contra las mujeres

Volví a Colombia en el mes de la no violencia, me dicen que no descanso y que he vuelto con una agenda grande, Foro She Is, TedxRiohacha, tertulia literaria, trabajo en comunidades y es inevitable quedarse en quietud porque la violencia contra las mujeres es de todos los días, es un delito que a todas las dinámicas sociales y de manera especial la estabilidad de las mujeres, vivimos con ansiedad e incertidumbre.

Noviembre es un mes para trabajar sin bajar la guardia por los derechos de las mujeres y las niñas, es momento de que las violencias machistas no sean normalizadas y que podamos vivir en un mundo libre de discriminaciones, en equidad e igualdad de derechos. Noviembre mes de hacer homenaje activo a las hermanas Mirabal y a cada mujer que ha muerto en manos del patriarcado perverso que camina con la comodidad del medio infundido históricamente a todos y todas.

Regresé a Colombia con la energía concentrada en seguir sirviendo a la causa feminista, tejer alianzas por la no violencia y reinventar realidades, porque no podemos seguir indiferentes a un mundo que mata a las mujeres por el hecho de ser mujeres, que viola a las niñas por considerarlas su propiedad, ya basta de tanta violencia desplegada como si tuviera la licencia de matarnos y alterar nuestros derechos que merecemos y no necesitamos mendigar, aunque nos ha tocado hacerlo.

Noviembre y todos los meses deben ser para aportar a la transformación social, a la vida libre de violencias, a respetarnos desde las diferencias no es una utopía es un derecho y es momento de que todos, todas y todes vivamos felices, libres y seguras.

Por ello desde la causa que lidero (Evas&Adanes) hemos desarrollado una agenda poderosa y pedagógica desde la mirada feminista y defensora de los derechos humanos, con:

* La ponencia Tejiendo nuevas realidades desde el poder femenino y la magia guajira en el fórum SHe IS.

* Coorganizamos la 5 versión del TEDx Riohacha, un evento de charlas y conferencias cortas e inspiradoras que en su versión 2022 gustó, emocionó y conmovió a cientos de guajiros, nacionales e internacionales. Que tuvo un elemento diferenciador de las versiones anteriores contamos con 7 speakers mujeres y sus voces de valentía y creatividad marcando el sello transformador del género femenino.

* Visita a comunidades con comisión internacional y acercamiento a problemáticas de La Guajira

* Lanzamiento literario Brujas: Resistencia y Unión Femenina

* Charlas en alianza con otras organizaciones

Noviembre es un mes para activar las fuerzas del mundo para lograr que las violencias no sean la cotidianidad de nuestras vidas.

No violencias contra las mujeres, no más.