La moda es un acto político y no tiene género

La moda es un universo de creatividad, identidades y libertades, desde las cuales, las personas expresan emociones, historias y viven su ser, no es un tema trivial en el que se juegan factores estrictamente estéticos, sino también éticos, amor propio y seguridad.

Decidí proponer la reflexión sobre el tema de la moda porque este devela algunos estereotipos de género y prejuicios machistas, es asignada una carga a las mujeres, a los hombres y otras a las diversidades sexuales, por ejemplo si las mujeres no se maquillan o usan tacones pueden ser catalogadas como poco femeninas, si un hombre es interesado en su cuidado es -mariqueado- si alguien es gay entonces le asignan estereotipos histriónicos o feminizados y así vamos pasando la vida repleta de necedades propias de la cultura machista, irrespetuosa y de juzgamientos (que desaprueban o aprueban) es decir, esa otredad abusiva que atropella la intimidad de terceros.

La moda no es algo trivial como se piensa, que es necedad de las mujeres por vanidosas y banales, sino que es una forma de contar historias, fusionar estilos, colores y emociones. Es una manera de empoderamiento y libertad que podemos gozar en algunas culturas y digo algunas porque por ejemplo en la que vivo actualmente muchas mujeres y hombres no pueden elegir su forma de vestir dado que deben usar el atuendo establecido por su religión o cultura, en este sentido, esto cobra mucha importancia para quienes podemos elegir nuestro estilo (sport, formal, híbrido, etc.) decidir sobre los colores, tipos de telas, maquillaje, zapatos, accesorios o mensajes que dichos atuendos quieran dar, incluso si como mujeres queremos llevar un estilo masculino o viceversa, y con esto aclaro que para mi la moda no tiene género, porque perdería su libertad.

La moda es un acto político, no tiene género porque es la libertad de expresión y de hablarle al mundo, con ella comunicamos y construimos relatos, así que no es un tema de mujeres o “maricas” vanidosos, es un tema de derechos que implica categorías de – poder- ser y hacer. En este sentido, la moda significa empoderamiento, amor propio, identidad y autonomía sobre los cuerpos; para el caso de las prohibiciones por cultura o religión no deja de constituir un acto político porque también expresa algo que ejerce poder sobre dicha cultura.

Por último, quiero reafirmar que la moda no tiene género y aunque nuestros arquetipos establezcan dicotomías entre lo masculino y/o femenino no hay restricción alguna para usar lo que se nos antoje, corbatas las mujeres, faldas los hombres, accesorios los hombres y corbatines las mujeres, o lo que sea, pero siempre libres, sin estereotipos, sin limitar que es para mujeres o que no es, que está permitido para los hombres y que no. Dejemos de – marimachear o mariquear- los géneros, de desaprobar o juzgar estilos, la moda usémosla como el acto de libertad, placer, identidad y amor propio que es.