Vacilón, tornillo, pato, calva

¿Qué es un ‘vacilón’? Ramiro Nieto N., B/quilla

‘Vacilar’ viene del latín vacillāre, y significa titubear, ser indeciso, pero también oscilar de un lado a otro, con ritmo acompasado, como lo hace quien se ayuda de un bastón para caminar. Cuando el habla popular de Cuba asoció este vaivén acompasado de un cojo con el vaivén al caminar de quien está borracho, y mezcló esa asociación al hecho de estar alegre, burlarse o hacer bromas surgió ‘vacilón’. En 1955, el término se popularizó con el chachachá de Rosendo Ruiz Jr. Qué rico vacilón; pasó a significar diversión, rumba o parranda, y conservó su sentido de broma o mamadera de gallo.

¿Por qué se dice que “a los artistas les falta un tornillo”? Paco, Bogotá

Si a una máquina compleja le faltara un tornillo, con seguridad no funcionaría plenamente; y cuando de una persona se dice que le falta un tornillo se entiende que está mal de la cabeza o que se trata de alguien excéntrico o errático. La expresión debió de haber aparecido en Europa cuando entraron en acción las primeras máquinas, en la segunda mitad del siglo XVIII, durante la llamada Revolución Industrial. Hay una frase muy mentada que dice que si a los artistas no les faltara un tornillo el mundo sería muy aburrido, pues no habría arte. Por lo general, las obras de escritores, músicos, pintores y otros hacedores artísticos, con su intención estética, sus contenidos sugestivos, sus formas originales y su visión del mundo, transmiten al resto de la humanidad ideas, sentimientos, cavilaciones sobre la vida y, en consecuencia, bienestar y solaz, algo que poco ocurriría si no les faltara ese tornillo.

¿De dónde sale “pagar el pato”? Jairo E. N., s. i.

Cuando alguien padece las consecuencias de una actuación o situación ajenas se dice que está “pagando el pato”. En los siglos XIV y XV, los hebreos en España afirmaban que su fe era sólida porque desde los días de Abraham habían celebrado un pacto con Dios que les garantizaba ser el pueblo elegido. Los cristianos, responsabilizándolos de cuanta desgracia ocurriera, les decían que, pese al pacto, ellos adoraban a una ‘tora’, aludiendo con humor a la hembra del toro y refiriéndose a la Torá (los primeros cinco libros de la Biblia), y los agredían para que pagaran por el incumplido pacto con Dios. La expresión era “pagar por el pacto”, y luego “pagar el pacto”. Más tarde, ‘pacto’ perdió la ‘c’ y se convirtió en ‘pato’.

¿Qué es eso de ‘la ocasión la pintan calva’? Federico Rey, B/quilla

La diosa griega Ocasión, llamada también Oportunidad, de frente es muy hermosa, con una larga cabellera, pero por detrás es calva. Esto implica el deber de estar dispuesto siempre a atraparla tan pronto se vea, pues su solo roce ofrece ventajas, aunque muchas veces no se logra, pues no se puede asir a la deidad por carecer de pelo por detrás y por pasar rápidamente, ya que, además, tiene alas en los pies. Enseña que las oportunidades hay que aprovecharlas porque de pronto no vuelven.

edavila437@gmail.com