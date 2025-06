El mejor equipo no es el que siempre te aplaude. Son quienes están dispuestos a decirte lo que piensan, sienten o consideran, aunque no te agrade. La lealtad no es un asunto de halagos, servilismos, ni lisonjas. Es el músculo de las convicciones. Es muy difícil serle leal a quien no se le cree, a menos que sea un deber, una obligación o una gran responsabilidad.