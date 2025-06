¿Cuál es el origen de la palabra ‘ponqué’? Me llama la atención que solo la he oído en Colombia. Alonso Pando, Gurabo, PR

‘Ponqué’ es un americanismo usado en Colombia, Venezuela y Ecuador. El vocablo figura en el Diccionario académico y en el Diccionario de americanismos. Ambos registros lo definen como un bizcocho esponjoso, a veces relleno de alguna confitura, y ambos registran su etimología, según la cual ‘ponqué’ viene del inglés pound cake o bizcocho horneado, de una libra de peso, dulce y sin cobertura. Cuando la locución pound cake llegó al interior de Colombia, el lenguaje diario la transformó en ‘ponqué’. En la Costa, el uso de ‘ponqué’ no está tan difundido, y preferimos usar ‘pudín’, que, curiosamente, también viene de una palabra inglesa: pudding.

¿Por qué ‘martillar’ es sinónimo de acariciar a la novia? Beto Cross, Los Ángeles

Nunca he oído o leído que ‘martillar’ tenga la acepción de “acariciar a la novia”. El término, que ha caído en desuso en la Costa, siempre lo he entendido como besar apasionadamente. De hecho, José David Villalobos, en su registro de barranquillerismos, dice que ‘martillar’ es “besar en la boca prolongada e intensamente”. En el Diccionario académico, como segunda acepción de ‘martillar’ figura ‘oprimir’, que, a su vez, significa “ejercer presión”, la misma que hacen dos bocas cuando se besan con entusiasmo, lo que nos aclara el empleo del vocablo como necesidad expresiva y no como invención extravagante. En un catálogo de costeñismos encontré que ‘martillar’ tiene sinónimos como ‘entrompar’ (besar con intensidad), ‘trillar’ (comprimir a alguien) y ‘machucar’ (estrujar, apretar o abrazar), todo lo cual se aviene con la idea de ‘martillar’ arriba expuesta.

¿Qué significa la frase “a punto’e cocá”? ¿Cuál es su origen? Mercedes Muñoz A., B/quilla

En su mensaje, la lectora añade que cree “que la expresión sirve para dar a entender que un proceso está a punto de culminar”. Tiene razón. Veamos: “En la universidad, Luis está a punto’é cocá”, esto es, “Luis está a punto de concluir sus estudios”. El origen de la locución es incierto, en cuanto es creación del habla popular. La cocada se hace con coco, panela, leche y, a veces, algún aditamento, como canela, clavo de olor, anís… Cuando los ingredientes espesan, se revuelven con cierto vigor hasta formar una bola. Entonces se supone que se ha alcanzado “el punto’e cocá” y se apaga el fogón. Es ese el momento preciso para extender y seccionar la masa. Si a esta le faltó fuego, queda un producto muy blando, y si le sobró queda reseco y sin sabor.

