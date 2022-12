Aterrizaje, Piedra y Cielo, tildes

Refiriéndose al regreso de una misión espacial, un diario trae este pie de foto: “La nave durante su aterrizaje en el Océano Pacífico". ¿Es correcta la frase? Daniel Urbina Armella, B/quilla

Así como ‘amartizar’ y ‘alunizar’ aluden a un aparato de navegación espacial que se posa sobre las superficies de Marte o de la Luna, así ‘aterrizar’ significa la llegada de un aparato de navegación espacial a la superficie de la Tierra, más allá de que sea en el mar o en tierra firme. Esta simple deducción basta para asegurar que la frase que usted leyó es correcta. Ahora bien, cuando se desarrolló la aeronáutica y había muchos prototipos de aviones (como los hidroaviones), para ser específicos surgió la necesidad de una palabra que indicara que el aparato solo se posaría en el agua. Fue entonces cuando se impusieron, hasta llegar incluso al diccionario académico, los verbos ‘acuatizar, amarar, amarizar y amerizar’.

¿Qué significa ‘Piedra y Cielo’? L. Mario Carmona, Houston

‘Piedra y Cielo’ fue un movimiento poético colombiano que tomó su nombre de Piedra y cielo, título de un libro del español Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de literatura de 1956 y común admiración de los integrantes del grupo, pese a ser de distintos temperamentos. Sucesor del movimiento de Los Nuevos –el de León de Greiff–, el piedracielismo remozó la poesía colombiana, que asumió entonces un vocabulario lírico nuevo y nuevas exploraciones, con una sensibilidad afín a los tiempos que corrían: el quinquenio de 1935 a 1940. Después de Los Nuevos, dos grandes poetas, Aurelio Arturo y Antonio Llanos, fueron el puente que dio paso al piedracielismo, cuyas más preclaras figuras son Eduardo Carranza, Jorge Rojas, Arturo Camacho Ramírez y Tomás Vargas Osorio.

¿No cree usted que es hora de que los empresarios les pongan tildes a sus esdrújulas Águila, Olímpica, Cárcamo y Único? Alberto Lamadrid, B/quilla

Puede ser que a los empresarios no les importe que se omitan tildes en sus avisos, pues saben que eso no los hace indescifrables, o que por estar esa omisión en una letra mayúscula importa aún menos, pues cree que las mayúsculas no se tildan. Si el empresario nota el error y no hace nada por enmendarlo, eso solo refleja dejadez y constituye vergüenza para la empresa. Claro que muchos errores en un aviso son deliberados, pues la mala ortografía llama la atención y desata mayor recordación en los consumidores, y entonces estos hablan y protestan por el error, sin darse cuenta de que le están haciendo más propaganda al producto anunciado. Dos ejemplos: hace algunos años, en el segmento de refrescos Bavaria sacó uno que se llamaba ‘Mango Viche’, de existencia efímera; en Barranquilla hay un edificio que se llama ‘Guayava’… No solo las omisiones de tildes y otros errores ortográficos llaman la atención. También lo hacen ciertas estrategias. ¿Acaso los más veteranos no recuerdan la cuña radial en Barranquilla: “Camisas Lasting, allá donde está el aviso al revés”?

