Rebaja para Yhonier

El día que Yhonier Leal Hernández decidió poner en marcha el plan macabro para desaparecer de la faz de la tierra a su hermano, Mauricio, y a su mamá, Marleny, firmó la sentencia de muerte de su propia humanidad. La historia que ha consternado a todo el país desde el pasado 22 de noviembre dio un giro espeluznante esta semana tras la revelación de pruebas demoledoras, recogidas por la Fiscalía General de la Nación, las cuales dan cuenta de la naturaleza desnaturalizada del imputado y de la sevicia con que el confeso asesino cometió el horroroso crimen. La gran incógnita ahora es: ¿ha lugar para rebaja de pena?

Luego de haber negado su culpabilidad en la audiencia de imputación de cargos oficiada el lunes 17, y tras hablar con su abogado y quedar «debidamente asesorado», el martes 18 de enero el fratricida y matricida de cínica sonrisa optó por someterse a condena anticipada y aceptó los cargos imputados en su contra manifestando arrepentimiento, pidiendo perdón por lo acontecido y prometiendo «no volver a hacer algo de tal magnitud». Teniendo en cuenta que, como reza el dicho, “madre solo hay una”, ¿sería posible matar a la mamá más de una vez?

Yhonier debe saber que no hay vuelta atrás. Sin embargo, eso es algo que de seguro lo tiene sin cuidado, porque ahora lo único en lo que enfoca su mente siniestra es en un acuerdo con la Fiscalía que le garantice el menor tiempo posible tras las rejas. El solo hecho de haber confesado que mató a su mamá y a su hermano ─de quien pretendía heredar una gran fortuna─ es el primer paso para obtener una muy conveniente y no merecida redención. Qué triste que, aun en casos como el de este hombre que a mala hora nació, aplique la reducción de pena bajo el supuesto de que todos los privados de la libertad merecen segundas oportunidades. ¿Tendrán Mauricio y Marleny una segunda oportunidad para vivir?

En la audiencia del pasado lunes se observa cómo Mario Andrés Burgos, fiscal a cargo de la investigación, le pide al procesado en repetidas ocasiones que lo mire mientras narra minuciosamente cómo aconteció todo. Ante esa solicitud, la respuesta gestual de Yhonier siempre fue esquiva, altiva, arrogante. Curiosamente, el único momento en que el fiscal logró captar su atención fue cuando expuso los beneficios a los que el acusado se acogería si aceptara su responsabilidad en el doble homicidio. Y, ¡oh sorpresa! Al día siguiente se declaró culpable.

Quien ha sido descrito por expertos como alguien que coincide con el perfil de un sociópata no ve más allá de sus actos, no ve más allá de sí mismo. Probablemente se trata de una persona (no persona) que nunca estuvo a gusto con la vida de los demás en comparación con la suya. Por eso, el que su propio hermano y su propia madre fueran para él un obstáculo en su camino espinoso hacia el éxito y la realización (o lo que él creyera que es eso), no fue sino cuestión de tumbar ambas ‘fichas’, como si se tratara de un frío y descarnado juego de ajedrez.

P. S.: Yhonier Rodolfo Leal Hernández no debería gozar de ningún tipo de beneficio legal. En lo único que él merece una rebaja absoluta es en su condición de humano.

@cataredacta