Colombia inicia 2026 con el reto de consolidar los avances logrados en el cierre de brechas y convertirlos en desarrollo sostenible para todos los territorios. Aunque el país ha logrado avances significativos en la distribución del ingreso, persisten desequilibrios estructurales.

De acuerdo con los datos más recientes del DANE, en 2024 solo seis departamentos concentraron el 67 % del PIB nacional. Esta realidad nos recuerda que el crecimiento y el desarrollo deben llegar a todas las regiones.

Findeter trabaja precisamente para contribuir a este propósito. La entidad combina soluciones de financiamiento con asistencia técnica integral orientadas a mejorar la calidad de vida, ampliar oportunidades económicas y fortalecer la prestación de servicios esenciales en las comunidades.

Esta labor se fundamenta en un trabajo cercano con los territorios, reconociendo sus particularidades y acompañando la estructuración de proyectos que responden a necesidades reales y urgentes.

Para 2026 nos hemos fijado metas ambiciosas. Proyectamos desembolsar cerca de COP $3,7 billones, de los cuales COP $2,9 billones corresponderán a créditos de redescuento y COP $755.000 millones a crédito directo, para dinamizar las economías de aproximadamente 215 municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 del país.

En línea con este objetivo, venimos fortaleciendo nuestro portafolio crediticio mediante el retanqueo de tres líneas de crédito por COP $2,62 billones. Con el apoyo del Banco Alemán de Desarrollo, lanzamos además la línea de crédito KfW Sostenible EMUA, destinada a financiar proyectos que cumplan con estándares internacionales en materia técnica, financiera, climática, ambiental y social, por un monto cercano a COP $550.000 millones.

En materia de asistencia técnica integral, Findeter continuará consolidando sus capacidades para asegurar la ejecución de proyectos con impacto territorial. En el primer semestre de 2026, la entidad proyecta la entrega de un número significativo de iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo regional y a reducir las inequidades territoriales.

A la fecha, se han entregado 72 proyectos y se prevé alcanzar un total de 184 durante este periodo. Las entregas abarcan sectores fundamentales para la calidad de vida de las comunidades, como agua potable y saneamiento básico, infraestructura educativa, salud, transporte y movilidad, desarrollo urbano y economía popular.

En coherencia con nuestra apuesta territorial, estas iniciativas se diseñan y ejecutan mediante un diálogo directo con autoridades locales, garantizando la pertinencia social y su sostenibilidad a largo plazo.

Con esta perspectiva de trabajo y guiada por un profundo compromiso de servicio, la presidencia de Findeter asume la responsabilidad de seguir consolidando a la entidad como una banca pública de desarrollo alineada con las prioridades, desafíos y aspiraciones de los territorios, con una apuesta clara por mejorar las condiciones de vida de la población y avanzar hacia un desarrollo más equitativo en todo el país.

*Presidente de Findeter