El próximo domingo 8 de marzo, los colombianos tendremos, nuevamente, la posibilidad de escoger a las personas que nos representarán en el Congreso de la República y serán los responsables, en los próximos cuatro años, de los más altos intereses de la Nación en los temas legislativos. Además, podremos participar en las consultas presidenciales partidistas y la elección de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, jornada que será la antesala a la escogencia del nuevo presidente, cuya primera vuelta está prevista para mayo próximo.

Cada gesta electoral es una oportunidad de oro para luchar y refrendar nuestra democracia, no solamente como un proceso político, sino como un medio para promover el respeto y la protección de los derechos de todos, la participación ciudadana, la preservación de nuestro Estado de Derecho, la resolución de conflictos, entre otros.

En los últimos años, a nivel nacional, ha sido ampliamente analizado el fenómeno de la crisis democrática, ligado al creciente escepticismo ciudadano, a la polarización política e ideológica, al debilitamiento de los partidos políticos, a la retórica política belicosa y divisoria que sataniza el diálogo y promueve el desacuerdo y a la persistencia de problemáticas como la desigualdad social, la pobreza y el abandono de la provincia, lo que se refleja en la encuesta “Cuidar la democracia”, realizada por Invamer, en la que el 62 % de los encuestados afirmó que cree que la democracia se ha ido debilitando. Igualmente, en la pregunta sobre los factores que más inciden en el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia, el 42 % de los consultados optó por la corrupción; el 39 %, por la desigualdad, y el 34 %, por los enfrentamientos políticos. En cuanto a las mayores amenazas a la democracia, el 60 % de los encuestados consideró que la principal es la información falsa o engañosa; el 56 %, la falta de transparencia electoral y el 50 %, la falta de conocimiento democrático.

Somos 41.287.084 los colombianos habilitados para la votar, según la Registraduría Nacional, incluyendo a 1.250.846 personas que pueden hacerlo en el exterior. Seamos partícipes de esta jornada democrática, enfrentando el abstencionismo que tradicionalmente ha caracterizado al país y dándole el verdadero valor al voto como mecanismo determinante y definitorio del rumbo de nuestra nación, ejerciendo este derecho de manera consciente y transparente y con el conocimiento y la confianza en quienes elegimos; no la desaprovechemos. La democracia depende de todos nosotros.

@Rector_Unisimon