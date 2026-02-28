Un dominicano me dijo que en su país ‘dar banda’ es hacer a alguien a un lado. En Colombia es una venia para seguir adelante en una conquista amorosa… Joy Bernal, B/quilla

Es este el caso de una frase que tiene sentidos opuestos dependiendo del país en donde se exprese. Diferentes textos documentan ‘dar banda’ como “frase del Caribe insular” o “expresión coloquial de República Dominicana”. En este país, ‘dar banda’ es apartar a alguien o algo u olvidarse de lo que mortifica o quitarle importancia a una situación crítica, esto es, dejar ir las cosas. Así, si una mujer pretendida le ‘da banda’ a quien la pretende, quiere decir que le está sugiriendo que se aleje porque no quiere vínculos con él. Pero si en la Costa caribeña colombiana una dama le ‘da banda’ a un individuo, quiere decir que le está dando pie para un acercamiento o para que la conquista siga adelante.

¿Es narcisista quien use diariamente corbata en Barranquilla? Aldo Ll., Bogotá

No lo es. Narcisista se le dice a quien se envanece mucho de su presencia física o de sus ejecutorias exitosas. Narciso, nombre propio o el de una planta y su flor, deriva del latín narcissus y este del griego nárkissos. Hay tres versiones sobre la historia de Narciso. La más conocida es la de Ovidio, quien dice que era hijo del dios-río Cefiso y de la ninfa Leiríope, y que cuando joven era de gran apostura. Un día, el adivino Tiresias le dijo a Leiríope que su hijo solo viviría largo tiempo si no llegaba a conocerse a sí mismo. Invariablemente, Narciso desataba el amor de las mujeres (por ejemplo, el de la ninfa Eco), pero nunca correspondía a ningún requiebro. Un día, al ver su imagen reflejada en las aguas de un arroyo plácido, cayó de rodillas enamorado de sí mismo, y al no poder satisfacer su pasión, permaneció junto al arroyo contemplándose hasta que se consumió, aunque luego brotó como una flor, el narciso, que para los antiguos era símbolo de muerte prematura.

A raíz del premio Nobel a María Corina, en unas partes decían ‘nóbel’ y en otras ‘nobél’… Lucha Olarte, B/quilla

En los casi diez años que lleva esta columna, esta ha sido una duda recurrente, muestra del interés por el asunto. En sentido estricto, se pronuncia /nobél/, tal como puede comprobarse en cualquier página web especializada en pronunciaciones en distintos idiomas. Dice el Diccionario panhispánico de dudas: “En su lengua de origen, el sueco, es palabra aguda (/nobél/), y así se recomienda pronunciarla en español, a pesar de que la pronunciación llana (/nóbel/) está muy extendida, incluso entre personas cultas”.

edavila437@gmail.com