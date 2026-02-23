La reciente celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el pasado 11 de febrero, y la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, son oportunidades para reiterar la necesidad de una mayor representación y participación de las mujeres en todos los escenarios de la sociedad, especialmente aquellos en los que, históricamente, han sido vedadas.

Desde los albores de la civilización, las mujeres han aportado su visión y trabajo a los desarrollos humanos, aunque han sido infravaloradas, subrepresentadas o, inclusive, ocultadas. Sin embargo, a través de su lucha no solamente han visibilizado su importante rol, sino que continúan avanzando en su justo propósito de equidad.

El Índice Global de Brecha de Género de 2025, que publica el Foro Económico Mundial, muestra que, hasta ahora, ningún país ha alcanzado aún la plena paridad de género, siendo Islandia el que más ha avanzado (92,6 %). Entre las 148 economías incluidas en el índice, la brecha de género en la dimensión de salud y supervivencia se ha reducido en un 96,2 %, la de logros educativos en un 95,1 %, la brecha de participación y oportunidades económicas, en un 61,0 % y la de empoderamiento político, en un 22,9 %. Otro dato importante es que América Latina y el Caribe ocupa el tercer lugar en avance en la clasificación regional, con una puntuación del 74,5 % y, aunque tiene la tasa de progreso más rápida, posee una de las puntuaciones más bajas en participación económica.

En cuanto a la igualdad de género en la educación y especialmente en las ciencias, de acuerdo con la ONU, en la actualidad las mujeres representan solo el 35 % de las personas graduadas en las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), pese a tratarse de un campo fundamental para el desarrollo sostenible global.

Aunque parece contradictorio, las mujeres jóvenes se muestran más interesadas que los jóvenes a cursar estudios superiores: un 46 % se matricula en los cinco años siguientes a la finalización de la secundaria, frente al 40 % de hombres.

Igualmente, las mujeres siguen subrepresentadas en la fuerza laboral y en puestos de liderazgo: solo el 29,5 % de los altos directivos con educación superior son mujeres, se advierte en el Índice de Brecha de Género.

A pesar del avance, aún la deuda es importante. La humanidad debe lograr una plena equidad de género y un reconocimiento integral de los derechos de la mujer. Debemos seguir apoyando estos propósitos, sumándonos y comprometiéndonos con su lucha.

@Rector_Unisimon