Definición de arte efímero: “Es una modalidad artística creada para durar un corto período de tiempo”. Arte perdurable: “Es aquel creado con la intención y capacidad de trascender en el tiempo”. Las dos anteriores son las definiciones cortas y concisas de ambos tipos de artes, en ninguna aparece que uno prevalezca artísticamente sobre el otro, solo que uno por espectacular que sea, es creado para una vida fugaz y el otro aunque artísticamente no sea valioso, regularmente por la resistencia del material utilizado, sí perdurará. ¿Y a qué viene esta comparación entre el arte efímero y el perdurable? Simplemente para hacer un análisis de lo que sucede en Barranquilla con los diferentes tipos de arte y con un tercero calificado como arte de conservación, restauración o de proceso continuo. Y en todos los casos me referiré al considerado arte público: Monumentos, esculturas, estatuas, murales de material perdurable, o no, etc.

Barranquilla es una ciudad pobre en arte público, pocas estatuas consideradas históricas, una del gran Joe Arroyo y otra de Estercita Forero, las nuevas y hermosas de Shakira y de la de la Toty, y en cuanto a esculturas: Las monumentales “Ventana al Mundo” y “Ventana de Campeones”, la “María Mulata” de Grau, “Mariposas Amarillas” de Henry Alvear, “Monumento a los Enamorados” de Yino Márquez, “Homenaje a la Cumbia” de Roy Pérez y el “Monumento al Héroe Caído”, que con el mural “Tierra, Mar y Aire” de Obregón, podrían considerarse como arte público perdurable. Y algún otro que se me pase.

Arte de conservación: Por el caluroso y húmedo ambiente de nuestra ciudad como factores agresivos, requieren un mantenimiento preventivo y correctivo nuestros bellos murales en espacio público que le han dado vida a diversos sitios de Barranquilla, pero este mantenimiento no se hace y esos murales van perdiendo progresivamente su brillo y belleza. Sería recomendable diseñar con presupuesto una estrategia para su sostenibilidad.

Por último nuestro arte efímero. Hoy el malecón está engalanado con bellísimas y coloridas esculturas que retratan diversas facetas de nuestro Carnaval y de nuestra idiosincrasia. Esas esculturas son alegres e impactantes, diferentes a las de cualquier ciudad de Colombia, pero se trata de arte efímero, con excelentes diseños pero utilizando materiales para una vida corta, de solo semanas. Y eso no es justo ni lógico. Si las decoradas vacas de fibra de vidrio aun ambientan diferentes sitios, ¿Por qué no hacer lo mismo con esas bellas esculturas carnavalescas del malecón? Transformemos ese arte efímero en arte perdurable y alegremos cada año, nuevos sitios de nuestra ciudad. La Secretaría de Cultura del Distrito, ANDI, Fenalco, Acopi, etc., podrían gestionar para lograr su financiamiento con la empresa privada. ¡Barranquilla se lo merece!

