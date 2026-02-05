El pasado viernes 30 de enero, entre las 7:30 pm y las 9:00 pm, en el marco del Hay Festival, tuvimos la oportunidad de ver y escuchar, a través de una videollamada, a la gran mujer y valiente líder venezolana, ganadora del premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, en un concurridísimo conversatorio, bien dirigido por el periodista británico Michael Stott, realizado en el Centro de Convenciones de la Ciudad Heroica.

Luego del prolongado aplauso con que fue recibida, María Corina contestó, con solvencia y transparencia, las preguntas que le hizo el moderador, y las que al final hicieron algunos asistentes, exponiendo con convicción su pensamiento sobre los recientes hechos ocurridos en Venezuela y sobre el devenir de la libertad y la democracia en este sufrido país.

Reconoció que sólo un país con gran poderío, militar, político y tecnológico, como Estados Unidos, podía hacer posible ese gran paso que se dio -que parecía imposible- con la detención y traslado a New York del ilegítimo presidente Maduro. Elogió y agradeció al presidente Donald Trump -con quien se reunió hace pocos días y de quien resalta su gran conocimiento sobre la realidad venezolana- por la realización de ese hecho que marca un hito inicial de un proceso irreversible que determinará el destino de millones de venezolanos y latinoamericanos.

Hizo énfasis en la lucha que lleva 27 años, en la que siguen aferrados a la verdad y al deseo de que Venezuela pueda finalmente conquistar la libertad; esa es su convicción y la gran aspiración que ha unido a su país. Insistió en que lo que persigue es muy simple y profundamente humano: que todos los venezolanos regresen a casa para unir a las familias dispersas por el mundo. Hizo un paréntesis para resaltar y agradecer a Colombia por haber acogido a más de 3 millones de venezolanos desplazados por el régimen.

Ante la pregunta sobre su regreso a su país, manifestó que desea que sea pronto, en el momento correcto, el cual están construyendo con la ayuda de países aliados. En su momento tomó la decisión de salir de Venezuela porque sentía la necesidad de cumplir una misión, que espera termine pronto para regresar a acompañar a su pueblo en estos momentos difíciles.

Sobre el “que sigue” para el retorno de la democracia a su país manifestó que es fundamental construir un cronograma con hitos claros, para mayor tranquilidad de todos los venezolanos y de los países democráticos, aunque aún no tiene claro algunos elementos clave de la estrategia.

@AELopezP