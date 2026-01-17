En Casi todo en la vida tiene cuatro ángulos básicos: Elección, Convicción, Asociación e Identidad. Somos lo que elegimos si encontramos el verdadero sentido de la vida. Pensamos como creemos a partir del enfoque y la influencia de nuestros valores. Vivimos de acuerdo a nuestras relaciones bien sea para ser o aparentar y nos define la afinidad porque atraemos aquello que deseamos o repetimos: Esas son las coordenadas de nuestra espiritualidad.

Aunque las creencias varían según las culturas, los métodos siguen tradiciones, el pensamiento se torna dogmático o radical y los referentes muchas veces especulan, improvisan o desilusionan, nuestros patrones de comportamiento construyen los hábitos que muestran la capacidad que tenemos para adaptarnos, oponernos o promover cambios reales a nivel personal o social: no tenemos los líderes que merecemos porque no merecemos los líderes que tenemos. Todo anda al revés, pero parece significar lo mismo.

Si queremos equivocarnos menos a la hora de escoger nuestros amigos, elegir nuestros vínculos más estrechos y acompañar a referentes o líderes debemos entender que el cuerpo, el alma y el espíritu tienen una característica común; no pueden ser sin la existencia del otro. No existe apuesta sin riesgo. Todo desafío lleva implícita la incertidumbre; juega de tal forma que puedas reducir la posibilidad de perder, para que logres creer en ti.

La certeza es mucho más que habilidad, seguridad, oportunidad o prueba. Es mística revelada a través del conocimiento. Su músculo es la información y su cerebro se llama educación. El secreto de la sabiduría está resguardado por el discurso de la prudencia: Quien habla mucho generalmente dice poco. Di lo que sabes y reconoce lo que ignoras para que el acierto acompañe a la verdad.

Acertar es la aspiración legítima y preferida de los apostadores. Aunque muchos aparentemente prefieren perder cuando el juego se torna complejo y la dificultad avanza hacia niveles que exigen o demandan el empleo de la máxima capacidad analítica: Ganar es un resultado imprevisto, sorpresivo, increíble e inesperado si no se tiene la certeza de estar en buena posición o no se posee la información suficiente para tomar la mejor decisión. ¿Apuestas para ganar? ¿Lo haces por diversión? ¿Importa participar?

‘Certerología’ es el método aplicado a la toma de decisiones capaz de despejar el fracaso en la ecuación del error, incorporando la precisión necesaria para acceder a la ganancia del mejor jugador. La báscula de tus convicciones. El elemento transversal de la inteligencia. El néctar de la fe.

Elige, créele y apóyale.

@JulioCesarHT