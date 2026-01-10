Entre reconocer los errores y celebrar los aciertos se ignoran los momentos de reflexión. La autoevaluación ha sido desplazada por la crítica, el señalamiento, las descalificaciones, los chismes y los escándalos al olvidar que todo depende de nuestro ánimo y la valoración que inspiran los ideales e impulsan la forma como se toman las decisiones. Fingir es un acto de conveniencia para quien oculta el contenido vacío.

La imprecisión se ha convertido en la característica esencial de los improvisados que dejan todo al vaivén de las emociones del momento, el acompañamiento de sus aduladores y la falta de previsión de los incompetentes que viven sustituyendo para evadir su propia responsabilidad. La fuerza del carisma se deteriora cada vez que el líder expone la fragilidad de las convicciones dominadas por sus impulsos: Sufre el grupo y pierde la personalidad.

La vida es un mapa existencial ofreciendo múltiples rutas a sus propietarios. El placer, la ganancia, las obligaciones y el deber son sus cuatro puntos cardinales. Elegir el sitio correcto, el momento perfecto, la compañía ideal y los principios potenciadores del ser, son asuntos esenciales. Algunos se pierden tratando de encontrar el mejor camino. Otros no saben a dónde quieren llegar. Muchos avanzan según las condiciones y las circunstancias.

¿Sabemos dónde estamos? ¿Elegimos el mejor destino? ¿Vamos por la vía correcta? ¿Tenemos el mapa preciso? Es urgente revisar qué tanto estamos avanzando, en qué nos paralizamos, por qué retrocedemos y qué es lo que aplica el freno, que impide la progresión en nuestros propósitos. Los cambios habitualmente son consecuencias de las malas continuidades. La dinámica se confunde con la estática en la escala del conformismo.

Puedes revertir la escasez, superar la adversidad, recobrar la salud, restablecer las relaciones y empezar de nuevo cuando crees que todo se ha perdido, si acudes al poder del favor. Puedes hacerte el mejor favor, si decides tomar el rumbo que te espera. La llegada y la salida que mereces está reservada para ti: La experiencia exige mayor conciencia. Las acciones multiplican el bienestar si inviertes en tu valor. Prefiere lo que te conviene.

Las ‘Favorecciones’ son el conjunto de criterios, elecciones, estímulos, vínculos, decisiones, prioridades y privilegios impulsadores del crecimiento personal y el desarrollo social inspirados por el deseo de superar las dificultades atendiendo la necesidad de resolver problemas y alcanzar las metas propuestas. Son la cartografía de las soluciones. El motor del bienestar.

