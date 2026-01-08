La Guajira, como una de las regiones con mayor potencial eólico del país, se encuentra en el epicentro de esta transformación energética. Los desafíos para la implementación del plan de Energía 2050 en la región incluyen la necesidad de un cambio en la cultura energética, que abarca una comprensión multidisciplinaria del comportamiento de los consumidores y la integración de diversas disciplinas para promover la sostenibilidad.

Sin embargo, se ha observado resistencia y descontento por parte de los usuarios finales con respecto a la implementación del plan, lo que sugiere una brecha entre las políticas y la realidad percibida en el terreno. El camino hacia el ODS 7, ‘Energía Asequible y No Contaminante’, en el contexto de La Guajira, requerirá de una aproximación holística que contemple tanto las necesidades de las comunidades locales como los intereses de los inversores.

Mientras Colombia se esfuerza por alcanzar una matriz energética más verde y diversificada, es imperativo que los cambios estructurales y culturales necesarios se gestionen con consideración de los impactos locales, en especial en regiones clave como La Guajira, para garantizar un avance equitativo y sostenible.

La península de La Guajira, hogar del pueblo Wayúu, es una región geopolíticamente significativa en Colombia y Venezuela, rica en recursos naturales como carbón, petróleo, viento y sol. Este territorio, disperso en un área semidesértica de 1.080.336 hectáreas, es sagrado para los Wayúu y alberga lugares de gran valor simbólico y espiritual, como el Jepira (Cabo de la Vela), (Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, 2022).

En La Guajira existen aproximadamente 30 clanes. Cada uno de ellos posee un territorio y un animal totémico distintivo. La mujer, en el saber wayúu, es fuente de “toda la existencia de todas las cosas, ella es dueña y creadora del aire, del agua que forma el cuerpo humano, que alimenta, ella es la que transmite el saber ancestral y normatividad de la cultura, la moral” (Mercado Epieyu, 2017: p. 14).

«La mujer Wayúu como prolongadora del linaje y depositaria del conocimiento ancestral se ha erigido como sabedora, ceramista, tejedora, artista, comerciante y constructora de paz. Su carácter visionario le ha otorgado victorias notorias que han visibilizado el departamento de La Guajira y dinamizado el círculo sagrado de la vida» (Martinez, 2021). Cada una de sus afirmaciones exalta la fuerza que ha caracterizado ancestralmente a las mujeres wayúu, siempre sabias, fuertes y resilientes.

El interés en la energía renovable no convencional ha llevado a las empresas a “redescubrir” el territorio Wayúu por su potencial eólico y solar. Los vientos en La Guajira son considerados de los mejores en Suramérica porque allí se concentran los mayores regímenes de vientos alisios que recibe Colombia durante todo el año (Ministerio de Minas y Energía, 2021).

Las velocidades promedio de estos son cercanas o superiores a los 9 m/s (a 80 m de altura), a partir de los cuales se estima un potencial energético de capacidad instalable del orden de los 18 gigavatios (GW), de acuerdo con un estudio de la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER Colombia) (Asociación de Energías Renovables Colombia, 2017). A enero 2022 existían en Colombia 33 proyectos de energía eólica y 13 de energía solar (Ministerio de Minas y Energía, 2020).

Las construcciones de los proyectos de energía renovable no convencionales han generado nuevos conflictos por la protección del territorio del pueblo Wayúu. Debido al potencial del viento en La Guajira, dicho territorio se ha convertido en pieza principal en el Plan Nacional de Energía 2050 del Gobierno Colombiano.

La experiencia y participación de las mujeres Wayúu desde una perspectiva feminista decolonial, examinando su rol en el cuestionamiento de la transición verde y su lucha por proteger su territorio y tradiciones.

La cosmovisión cuerpo-territorio, un concepto clave en la cultura Wayúu, se encuentra en el corazón de estos conflictos, ya que representa la conexión intrínseca entre el cuerpo humano y la tierra.

Las mujeres Wayúu, como ejercicio de resistencia al discurso mercantil de las energías y divisiones internas, han asumido un papel crucial en la defensa de su patrimonio cultural y ambiental. Este liderazgo destaca la importancia de respetar la cosmovisión de comunidad y autoridad colectiva, en contraposición a los intereses individuales, para prevenir la fragmentación de su pueblo.

Por ello, es necesario considerar el feminismo decolonial y las teorías del cuerpo-territorio en la gestión del cambio climático y la transición energética. Se argumenta que la protección de los sistemas socioambientales y económicos Wayúu podría ofrecer un enfoque más equilibrado y sostenible para la transformación energética.

Finalmente, es importante mencionar que el liderazgo femenino Wayúu en la transición verde se apoya en prácticas y conocimientos culturales profundos, defendiendo ferozmente su legado ancestral y sus derechos, en un contexto donde la colonialidad del poder y el extractivismo continúan impactando a su pueblo, un pueblo que se mantiene en resistencia social para la pervivencia de su cultura y sus riquezas naturales.

@FACOSTAC