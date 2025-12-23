Hace 45 años, y después de impregnarse plenamente del sentimiento navideño, Rosendo Romero Ospino, El Poeta de Villanueva, conocido por sus canciones vallenatas exitosas, creó la que más suena en la temporada decembrina. Su canción no es solo música, es un poema hecho melodía, un verdadero testamento de calidad, a diferencia de la música que muchos llaman vallenata hoy en día. Al escuchar sus versos, llenos de cariño y buenos deseos, muchos han llorado o reído, ya que, como cada año, las navidades vuelven a repetirse, trayendo consigo esa mezcla de emociones.

Romero, con su característica amabilidad, comparte: “La compuse en 1980, después de Fantasía con Diomedes Díaz, y quería superarla, sin que se pareciera en nada. Desde mucho antes tenía el deseo de componer algo sobre la navidad, y comencé a indagar sobre su lenguaje y sentimiento popular. Vi cómo la gente se siente alegre y triste en esa época, por eso uní ambos sentimientos y creé una melodía totalmente vallenata. Diomedes hizo una gran interpretación, y hoy Mensaje de Navidad sigue siendo recordada como una canción para el reencuentro y la reconciliación”.

El poeta reflexiona: “Siento que como compositor cumplí una función social porque sé que muchas personas se sienten acompañadas con esta canción en Navidad y encuentran en ella un mensaje de optimismo, a pesar de su toque de tristeza. Me alegra poder aportar algo a la sociedad a través de esta canción, que combina tantos recuerdos”.

Desde su creación en Villanueva, La Guajira, hasta hoy, Mensaje de Navidad sigue evocando nostalgias, alegrías y sentimientos de cariño, porque Romero plasmó en sus versos un pedazo de su alma, logrando contagiar a todos con ese sentimiento. En resumen, esta canción es el mejor poema cantado para recibir el Niño Dios cada año con los brazos abiertos.

Rosendo Romero Ospino ha sido uno de los grandes compositores de la música vallenata, reconocido por todos. Desde joven, Dios le otorgó el don de la poesía y la composición, lo que dejó una huella imborrable en el Colegio Nacional Roque de Alba, donde su talento fue admirado por profesores y alumnos. En 1986, participó en el Festival de la Leyenda Vallenata, logrando el tercer lugar con su tema Poesía y Canto. Hoy, las más de cien canciones de Romero siguen siendo éxitos para muchos grupos que las interpretan. Solo esperamos que Dios siga bendiciendo al Poeta de Villanueva para que continúe generando sentimientos de amor y alegría en todos.

