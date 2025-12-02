“Tacando burro” es un término del billar cuando se juega con la bola ajena y se utiliza para manifestar que alguien está equivocándose. Hay otro dicho con igual significado que termina en “…… fuera del tiesto”. Eso opino cuando analizo el comportamiento de los precandidatos de derecha y centro-derecha refiriéndose a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Y opino así porque escuchándolos resulta fácil establecer que les toca recurrir a situaciones que no son ciertas acerca del candidato que puntea en las encuestas de ese espectro político y empata con el único de izquierda, que debería ser el adversario a derrotar, del que poco critican.

Abelardo es un candidato que habla claro y dice lo que haría como presidente y cómo lo haría, tocando todos los problemas generales del país: economía del Estado disminuyendo su planta y suprimiendo contratos innecesarios, gestiones ante EE. UU. para lograr apoyo financiero y de inteligencia, acabar con el Acuerdo de Paz, empoderar a las fuerzas militares y de policía y construir megacárceles para reducir la inseguridad, fumigación de los cultivos de coca y enfrentamiento total contra la narcoguerrilla y otros grupos criminales, recuperar los planes para la salud, al igual que a la educación recuperando el Icetex; reducir impuestos y trámites para incentivar a la empresa privada y así incrementar el empleo formal, siendo el único candidato que promete aplicar la justicia a Petro y a todos los que hayan delinquido en este gobierno, utilizando los mecanismos que ofrece la Constitución y la Ley, cuando los restantes candidatos de oposición callan sobre este tema. Pero Abelardo también manifiesta que la unión sería con el que tenga mayor respaldo popular y así debe ser.

Esos precandidatos, sin expresarlo, nos están tildando de ilusos o ignorantes a los que apoyamos y tenemos a Abelardo De la Espriella por encima de ellos en las encuestas. ¿No será que son ellos los equivocados? Lo cierto es que si su masivo apoyo se mantiene o incrementa, y si realmente están pensando en función de patria, tendrían finalmente que apoyarlo quedando todos o casi todos muy mal parados.

Ahora nuestra solicitud a Abelardo: Colombia de manera absurda e injusta le ha dado la espalda al río Magdalena, y considero que entre las propuestas que como candidato él debería incluir es la reactivación del proyecto para garantizar una navegabilidad para carga desde Barranquilla y Cartagena hasta La Dorada en Caldas y Puerto Salgar en Cundinamarca, lo cual sería un proyecto de país que incrementaría nuestra competitividad a nivel nacional e internacional. Invitemos a todos los gobernadores de departamentos y alcaldes de poblaciones puertos fluviales a unirse para redactar un documento conjunto y así lograr una promesa formal de Abelardo. ¿Qué opinan?

