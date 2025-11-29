“Elegir entre un burro con sarna y otro con lepra no es nada fácil”. Reclamó el capataz recién contratado para llevarle al pueblo un mensaje muy especial. “No sabía que usted era veterinario. Si quiere le muestro los ejemplares sanos”. Replicó el cuidador de las bestias. La trampa fue descubierta y dejó a la maldad fuera de toda consideración.

“Tranquilo que yo no soy médico de animales, pero sé muy bien que a los asnos no les da lepra. Llévese este sarnoso y déjeme el que su mal diagnóstico creyó que tenía el bacilo de Hansen. Me voy en el sano y usted se monta en el enfermo, aunque aparente ser más rápido y fuerte”. Sentenció el administrador inteligente. ¿Te ha tocado elegir entre la sarna y la lepra? Frente a dos males, a veces el mal menor resulta ser el peor. Procura escoger bien en qué equino te subes.

Nuestras elecciones trazan el rumbo de la historia. Lo que decides tiene incidencia personal, familiar, social, global y universal. Las sociedades limitadas a preferir entre líderes mediocres siguen discutiendo sobre los mismos problemas por siglos, sin encontrar recetas eficaces a sus dramas eternos. Todo se vuelve discusión sin solución en el relato del humo carente de fuego.

Las llamas provocadas por las dificultades deberían encontrar personas capaces de apagar el incendio. Arder significa sentir la intensidad del dolor. Apoya las sensibilidades, inteligencias, coherencias, capacidades, valores, virtudes y da más por la innovación. A lo demás siempre le faltará algo. Si llega el momento donde no hay más alternativas, aporta lo que sabes para que todo pueda cambiar y lo mejor se pueda conservar; es tu gran reto.

Aunque no escuchen, dilo. Demuestra la honestidad de tus intenciones sin filtros. No grites ni insultes. Comunica con respeto, prudencia y sabiduría. Escucha con atención, habla lo necesario y preciso para no cansar. En algún momento tu voz será valorada, aunque la arrogancia no dé crédito ni la posición que mereces. Ten sumo cuidado, guía tus alianzas y vincúlate con el equipo correcto.

La ‘Eleccionografía’ es la cartografía de las emociones reguladas por los valores, a través de la medición racional de la lógica personal explicando el atlas de las preferencias, referencias, modelos, sistemas, procedimientos y aspiraciones, señalando rutas, paradas, destinos, atajos y conexiones. Es el lenguaje de la inteligencia traduciendo los códigos del error. La técnica del sabio que aplica la teoría a sus problemas.

¿Tomarás la mejor decisión? Define, integra, contrasta, compara, comprueba, estima, corrige, motiva, cree y siente. Esa es tu ‘Eleccionografía’.

