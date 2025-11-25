Hay algo que no me cuadra en esta historia y por más que procuro no encuentro la razón. De todos o casi todos es conocido que la empresa extranjera AmaWaterways le apostó al turismo de río con dos cruceros fluviales de lujo con capacidad cada uno para 60 pasajeros, llamados “AmaMagdalena” y “AmaMelodía” para hacer recorridos turísticos de una semana por nuestro bello y caudaloso río Magdalena, con puertos de inicio y destino en Cartagena y Barranquilla, así que estos se cruzan en mitad del recorrido en los que hacen escalas en las poblaciones de Mompox, Magangué, Santa Bárbara de Pinto, El Banco, Nueva Venecia, Calamar y Palenque desembarcando en Gambote.

El “AmaMagdalena” inició sus travesías en Julio de este año y el “AmaMelodía” en octubre, así que estos ya han arribado a nuestra ciudad de Barranquilla varias veces, ya sea para embarcar turistas que inician aquí su aventura o que llegan finalizando esa experiencia, en ambos casos casi o todos, son extranjeros que pagan una considerable suma para apreciar una cultura y unos paisajes totalmente diferentes a los de sus países de origen. Obviamente las dos únicas ciudades como tal, son Barranquilla y Cartagena, cada una con sus atractivos que hacen parte del paquete turístico como tal.

En el caso de Cartagena y sobre todo Bolívar, su alcalde y gobernador le han hecho tremenda difusión a estos cruceros en las redes, con videos de todo tipo, pasando por cada población, mostrando la espectacularidad y lujo del par de embarcaciones y la importancia de ese nuevo turismo para la heroica, lo cual es muy cierto. Pero, ¿Y en Barranquilla qué? Aquí nada de nada, como si nada nuevo hubiera estado sucediendo. Absurdo e inaudito comportamiento de todos, autoridades, gremios, ciudadanía en general, lo cual no tiene explicación alguna. Desconocedor, pregunté a Google donde atracan aquí esos dos cruceros y responde: “En la Nueva Terminal de Cruceros de AmaWaterways”, pero no donde queda. Nunca he visto una foto de uno de esos barcos desde el malecón, ni una del malecón y Barranquilla desde uno de los cruceros. ¡Nada de nada!

Hoy Barranquilla cuenta con un bellísimo malecón que cada vez ofrece más atractivos. ¿Podrían mis lectores imaginar la tremenda y positiva impresión de tantos turistas extranjeros al desembarcar en nuestro malecón después de una travesía por esas poblaciones, y ver desde su llegada la nueva “Luna del Río”, la silueta urbana de nuestra ciudad y próximamente el barco hotel “El Baqán”? Turistas con dólares o euros que de quedarse aquí unos días favorecerían la hotelería, restaurantes, transporte y que se convertirían en promotores gratuitos de nuestra ciudad. Entonces, ¿No se merecen ese par de cruceros mayor difusión y un muelle en un punto estratégico del malecón? Yo particularmente creo que sí.

