Pensar es el mejor ejercicio de la mente. Activar las ideas a través del análisis del contexto, la valoración de la situación y la búsqueda permanente de soluciones a los problemas debe ser un hábito de la salud mental y un estímulo de la conciencia inteligente. En gran parte somos lo que pensamos y aparentamos lo que hablamos. ¿Dices todo lo que piensas? Antes de abrir la boca, explora si lo que pasa por tu mente merece ser contado. El elogio de la prudencia es la honra de la sabiduría.

La libertad es el principio del orden. El poder de tomar decisiones sin restricciones, prohibiciones o cualquier forma de discriminación es la forma más alta de la autonomía. Quien no puede elegir sus preferencias es un esclavo de sus frustraciones. Las cadenas del dolor atan las manos, el alma y el corazón de los reprimidos. Todo lo que te beneficia encuentra el equilibrio perfecto entre el gusto y las obligaciones.

¿Has sentido grandes niveles de frustración? ¿Desistes cuando aparecen las dificultades? ¿Te rindes en el momento en el que se agotan las fuerzas? Es necesario reflexionar sobre qué es lo que te estimula para superar la complejidad propia de cada reto planteado en la vida.

Puedes lograr todo lo que te propongas. Provocas lo que deseas si decides hacer lo necesario para realizarlo. El origen del propósito contiene la plataforma de lanzamiento de tus iniciativas. Las dificultades no son impedimentos para alcanzar tus objetivos si comprendes que son retos demandantes de mayor esfuerzo, poniendo a prueba tu potencial.

La suerte acompaña a los determinados en la mejor apuesta del talento. Atrévete a creer. Cuando crees el recorrido se siente más corto, aunque la distancia sea la misma. Animar, motivar, estimular e inspirar son los verbos que potencian la voluntad. Son las bases de la mesa de la persuasión. Quien puede persuadir generalmente convence. El éxito es un asunto de convicción.

El ‘Estimularismo’ es el método empleado por quienes van más allá de las circunstancias, el tiempo, el espacio, la condición actual del entorno o el contexto en el que viven, redefiniendo los valores que programan sus principios para mejorar los hábitos que perfeccionan su conducta. Es la ideología del cambio permanente. La doctrina de la conservación de las buenas prácticas. El credo de la religión practicante del bien. La razón de la verdad en medio de la negación de la realidad.

Puedes superar lo que muchos dicen que nunca lograrás. Si sigues un plan y trazas metas realizables encontrarás el valor y la fuerza necesaria para ganar. Defínete, provócalo y alcánzalo. Esa es la disciplina del ‘Estimularismo’.

@JulioCesarHT