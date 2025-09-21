Los Estados Unidos descertificaron al inquilino de la Casa de Nariño. El informe sostiene que “bajo el liderazgo del presidente Petro […] el Gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas […] el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord históricos y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis [y] el incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político”.

Petro se descompuso. Sostuvo que “arriesgó su vida” en la lucha contra el narco, que no “calculó que el poder político en EE.UU. quedara en manos de los políticos aliados con el paramilitarismo”, que no va “arrodillar a la nación”, y que “no somos cipayos”.

Petro ha estado aliado con los narcos desde que le financiaban viviendas en Zipaquirá y Escobar pagaba el asalto al Palacio para asesinar a los magistrados de las salas penal y constitucional, encargadas de la extradición.

Con la mafia se coaligó también durante la campaña. De acuerdo con su hermano y su primogénito, ganó las elecciones por el Pacto de la Picota y le financiaron su campaña. Recibieron plata de Sobrino y de Papá Pitufo, zar del contrabando y del lavado de activos, e hicieron uso intensivo de la narcoavioneta.

Ya en el Gobierno suspendieron la erradicación manual forzada, promovieron asambleas cocaleras pagadas por el Estado, presentaron proyectos para legalizar la coca y la cocaína, plantearon crear una empresa nacional de coca. Negaron la existencia del cartel de los Soles, suspendieron extradiciones y órdenes de captura, liberaron capos con el pretexto de dialogar con sus bandas, los sacaron de las cárceles y les dieron tribuna y micrófono. Propusieron una ley para favorecer penalmente a los narcos y legalizarles parte de su fortuna. Con el pretexto de la “paz total”, impidieron que militares y policías adelantara “acciones ofensivas” contra los grupos mafiosos y debilitaron a la Fuerza Pública.

La consecuencia ha sido catástrofica. Si en 2021 había 204 mil h de coca, a 31 de diciembre del 2023 ya eran 253 mil. La producción de cocaína pasó de 1.400 a 2.664 toneladas. Las cifras para el 2024 serán peores.

Petro y la izquierda intentan matizar el desastre con las cifras de incautación. Son las más altas en números absolutos, 746 toneladas en 2023, pero son muy bajas en relación con la cantidad de cocaína producida. Si en el 21 las incautaciones correspondían al 48% de lo producido, en el 23 fueron apenas el 28%. Es el peor porcentaje de incautaciones en al menos dos décadas. Si de eso trata, Petro se arrodilló a los narcos y es su cipayo.

Para rematar, recientemente anunció que no compraría más armamento norteamericano, que interrumpiría la erradicación forzada y que no extraditaría a unos narcos con los que está “dialogando”. Más favores a los narcos y más motivos para la molestia norteamericana. Con semejante rabo de paja, y viendo lo que pasa en el vecindario, mejor haría en no acercarse a la candela.