Soy una absoluta creyente de la transformación social con esencia caribe, y vengo a contar una historia muy especial, que nació en el norte de ese caribe inmenso que encabeza a Colombia – la Guajira – donde pasan cosas lindas y no muere la esperanza.

Se trata de la asociación Evas&Adanes, que cumple 15 años de servicio #PorLaGuajira, la Equidad e igualdad de derechos. Es una organización que busca promover y crear conciencia sobre la equidad e igualdad de género con un enfoque feminista, que permita repensar la cultura e identidad comunitaria en La Guajira y el Caribe.

Su apuesta es ser referente regional y nacional de la trasformación social para contribuir a que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad en La Guajira y el Caribe, a través de iniciativas académicas, culturales y procesos de ciudadanía activa.

Esto demuestra que si se puede propiciar el cambio desde la autonomía y el tejido de alianzas que potencian acciones a favor de las comunidades, definitivamente la transformación no debe esperarse sino propiciarse y Evas&Adanes si que sabe hacerlo.

¿Cuáles han sido los resultados?

Ser una de las primeras organizaciones sociales feministas en La Guajira, aportando investigaciones, iniciativas y acciones a la agenda de género e interseccionalidad, cuentan con un posicionamiento en los diferentes sectores (académicos, públicos, privados y organizaciones de base)

Realizar acompañamiento a comunidades indígenas (escuelas etnoeducativas) a sus procesos formativos mediante donación de bibliotecas, materiales educativos, clubes de lectura, realización de podcast, formación a docentes y talleres preventivos.

Lograr el primer programa radial/podcast con perspectiva de género, cultural y feminista en La Guajira. Con 9 años ininterrumpidos

Publicar 6 libros con investigaciones feministas, de género e interseccionalidad contando con avales académicos y acompañamientos de expertas académicas de talla mundial.

Acá presento un resumen de los pilares de Evas&Adanes:

Pilar de Diálogo sensibilizador, se tienen:

Más de 9 tipos de foros de creación propia con diferentes contenidos y metodologías, con más de 60 versiones que han impactado a más de 5.000 personas en diferentes ciudades de Colombia.

Destacando:

15 versiones del foro Tejiendo Esperanzas y transformación para La Guajira.

15 versiones del foro concierto La Mujer en el Vallenato.

Desarrollo de foros sobre liderazgos femeninos y energías.

Coorganizadoras en diferentes versiones de TEDx Riohacha y de una versión del TEDXCañaguate (Valledupar)

Pilar de Formación ciudadana

Más de 3000 personas capacitadas en alianza con universidades, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y agencias internacionales. Entre los temas se destacan:

Liderazgo con perspectiva de género.

Liderazgo femenino.

Autonomía económica.

Formación del ser.

Enfoque diferencial.

Imaginarios sociales y abordajes de las violencias basadas en género.

Pilar pedagogía de género

9 años de programa radial/podcast con perspectiva de género, cultural y feminista.

6 libros publicados. Más de 5.000 ejemplares donados en entidades y comunidades.

Más de 10 años de espacios en columnas de opinión y revistas.

Trabajo permanente en espacios digitales

Participación en construcción de políticas públicas y cartillas de formación feminista e interseccional

Felices 15 años y que la causa continúe, soy feliz de hacer arte y parte de una organización que demuestra que es con todos, todas y todes que se logra construir un mundo incluyente, justo y equitativo.

