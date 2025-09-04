Recuerdo con mucha emoción aquel marzo de 2015, en el que después de mucha planeación y espacios de co-creación nos lanzamos a presentar la primera versión del foro concierto la mujer en el vallenato con el sello feminista y académico de la asociación Evas&Adanes; cuando teníamos todo listo, nos reunimos con la dama guajira Ruth Berardinelli (Q.E.PD) que para esa época estaba al frente del festival Francisco el hombre en el distrito de Riohacha.

Logramos estar en la agenda académica y aportar a los contenidos pedagógicos de dicho festival, en adelante hemos estado en diferentes municipios de La Guajira y ciudades de Colombia, en eventos académicos internacionales y regionales, llevando el mensaje de transformación social con perspectiva de género desde voces, acordeones y autoras que exaltan la música del caribe y especialmente la vallenata.

Hemos contado con grandes exponentes de la música como: La maestra Rita Fernández Padilla, Lucy Vidal, Eliana Gnecco, María José Ospino, María Silena Ovalle, Luana, Diana Burco, la gaitera Mayté Montero, Jeny Cabello, Wendy Corzo, Iris Curvelo, Sara Acosta, Sofia Pichon, Imera, María Sara Vega, entre otras, así como compositores aliados como Rosendo Romero y Marciano Martínez.

Si bien se realizan muchos foros sobre la mujer en el vallenato en el mundo, este se ampara en una gran plataforma académica y activista, reconociendo la importancia de las artes como plataforma para el logro del desarrollo y tejido social, y la necesidad de construir una sociedad igualitaria y en equidad, en pro de las familias y nuevas generaciones.

El enfoque de Evas&Adanes es interseccional/holístico, porque como asociación trabaja por la igualdad y la no violencia basada en género y el foro concierto permite sensibilizar a las personas sobre la historia de desigualdad y violencias contra las mujeres que tanto han afectado el desarrollo social.

Las mujeres en el vallenato

Las mujeres en el vallenato como protagonistas (y no solo como musas) son fundamentales para entregar un mensaje pacificador y tejedor de nuevas realidades, activando las herramientas culturales de nuestro territorio a través de la pedagogía y el arte.

El vallenato no tiene género, ni limitaciones; la música es una plataforma de libertades y creatividades, donde todos y todas tenemos derecho a participar, el machismo, los racismos o las discriminaciones en general, se la establecen las personas y las culturas, por eso el llamado es a cambiar arquetipos e imaginarios sociales y permiten que la música sea una herramienta poderosa de impacto social.

Para finalizar esta columna que escribo desde mi útero vibrando alto, anuncio con alegría que el próximo 17 de septiembre en Riohacha, La Guajira, celebraremos los 10 años del foro concierto la mujer en el vallenato organizado por la asociación Evas&Adanes, lo cual, demuestra que se pueden lograr grandes cosas desde las organizaciones sociales que caminan bajo la luz de la disciplina académica, el compromiso social, el respeto por las diferencias y la exaltación de la cultura. Las invitadas especiales son: la cantante Maía, Diana Burco, Imera, Eliana Gnecco, Lucy Vidal y Luisa Fernanda Rojas, todo está organizado para ofrecer un espacio tejer de esperanzas y amor.

