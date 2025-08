La parálisis cerebral es una condición neurológica que afecta el movimiento, el equilibrio y la postura. Se debe a daños que sufre el cerebro durante el embarazo o el nacimiento. No hay tratamiento para esta enfermedad y solo en un programa intensivo de rehabilitación se puede lograr al menos que el niño sea independiente. Hay factores pre, peri y post natales. Se diagnostica en forma sencilla y son las alteraciones en el movimiento los elementos claves en su historia. Puede existir retardo en el desarrollo psicomotor y dependiendo lo que predomina, es la variedad de la presentación. Sus padres en forma previsiva guardaron el cordón umbilical de su hija. Años más tarde el niño accedió a tratamiento con células madre del cordón de su hermana. Hoy cuenta la madre que el paciente asiste a una escuela especial y está más conectado con el mundo.

La medicina regenerativa avanza y está ofreciendo una opción real. Inicialmente se aplicó en leucemias y linfomas. En condiciones diferentes son aplicadas: autismo hasta enfermedades autoinmunes. Hemos progresado: hace 20 años 1 de cada 40.000 personas accedían a ellas y hoy 1/2500 personas. Se piensa que en una década será 1 de cada 70. El material genético se puede conservar durante varias décadas, y estar disponible para quien lo guarda o sus familiares. Datos arrojan la cifra de 62.000 trasplantes formales en todo el mundo y la inmensa mayoría para enfermedades hematológicas. En América Latina la infraestructura es limitada, pero anotamos crecimiento realizados en instituciones privadas.

Hace algunos años se hacían muy pocas cirugías de esta índole. Hoy es un campo de la investigación que se está estudiando y existen ya más de 400 ensayos clínicos. Se ha enfocado el tema en parálisis cerebral, autismo, lesiones de médula espinal y esclerosis múltiple. La discusión es su mecanismo de acción: modifican la inflamación, reparan tejidos o incrementan funciones deterioradas que ya no se contaba con ellas. Hay casos que no creemos: una paciente con parálisis facial quien habla de mejoría posterior. Unos padres cuentan la interacción social de un niño con autismo. Cómo calificar estas mejorías anecdóticas: suerte, acostumbramiento y tendencia hacia la mejoría con el tiempo. Estas consideraciones hacen parte sobre la validez del juicio sobre esta terapéutica.

No hay duda que no hacen parte del tratamiento estándar, pero, los datos abren un camino de la investigación médica. Se veía como una posibilidad lejana y pensar en ellas como una nueva herramienta ante entidades complejas es una opción. Se consideraba que esto era investigación básica, tenemos muestra de resultados en estudios clínicos. No será fácil recoger los casos e ir acumulando experiencias, pero la medicina regenerativa ya no es una promesa, hay que abrir los espacios y caminos hacia una certeza.

Su definición nos ayuda a verla como un mensaje hacia la innovación que busca reparar o reemplazar tejidos y órganos dañados o enfermos aplicando la ingeniería de tejidos. Combina principios de biología y medicina. Se fundamenta en técnica de tejidos, factores de crecimiento y terapia celular. Hay condiciones básicas que no se pueden reemplazar: el sitio donde se ejerce, las clínicas con experiencias. Aval académico en la aplicación de sus protocolos y pegados al soporte ético. Los resultados deben mostrarse en asociaciones médicas y las publicaciones en revistas enfocadas en el tema. Dejar la tentación mediática y ser siempre la academia la que hable.

La Medicina Regenerativa nace quizá en 1970, con la ingeniería de tejidos y sustitución biológica. Utiliza varios enfoques tecnológicos: moléculas solubles, terapia génica, trasplantes de células madre y reprogramación de tejidos. El mito griego de Prometeo, oportuno: modeló los primeros hombres de barro y les dio la posición erecta, luego robó el fuego a los dioses y le dio a la humanidad. Fue encadenado y todas las noches un águila se comía su hígado. Heracles mató al águila y lo liberó. Es el conflicto entre lo divino y la libertad o quizás el conocimiento y sus secuencias. Otros opinan entre el deseo y la norma. O quizá la capacidad de desafiar lo establecido. ¿Somos Prometeo?

Diptongo: “La medicina regenerativa es la próxima frontera de la medicina”.

@Rembertoburgose