Tampoco importa que Petro se ausentara indefinidamente, incumpliera a quien sea, y dejara mal al país, continuará la tradición de que aquí no pasa nada, no importan las evidencias ni las pruebas, eso por aquí “nunca pegó”, menos durante este gobierno plagado de acusaciones delincuenciales, quien que esté limpio debe ser destituido, pues no encaja.