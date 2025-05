¿Cuál es el momento en que el cirujano de la tercera edad se convierte en persona de riesgo? Con la edad sus habilidades declinan y muchos de los cirujanos mayores se van alejando de la especialidad y su actualización. No existe ningún reglamento que entregue instrucciones del retiro, hay que ir programándolo con anticipación. Vamos preparándolo para seguir avanzando con las otras actividades en la vida: es la ley del envejecimiento. Podemos precisar: lo bueno y lo malo, y extraer lo importante de lo irrelevante.

Dicen que el ser humano tiene una resistencia natural a pensar en la vejez, sin darnos cuenta tenemos disminución visual, a veces falla la memoria, somos lentos en algunos procesos y el aprendizaje de lo nuevo nos cuesta. Estos son procesos propios de la edad y no debe sorprendernos pues en muchas zonas 1 de cada 4 médicos son mayores de 65 años, ¿seguiremos algún día el ejemplo de los pilotos? Ajeno que en el ocaso mantengamos activa la sabiduría y el análisis, ¿el envejecimiento afecta la habilidad y el criterio del cirujano?

Se ha escrito mucho sobre cuál es la edad. Hoy pienso que entre los 65-75 años, para los clínicos 75 años. Hay factores que intervienen en que la edad se apresure: temblor fino y pérdida de la habilidad para los movimientos refinados. Disminución en la capacidad de reacción y pérdida de las habilidades cognitivas. Es obligación del cirujano cuidar y proteger su salud, su trabajo y especialmente su vida personal. A veces nos demoramos y no encontramos el estilo de vida apropiado, la estabilidad familiar hace un gran aporte a la vida del cirujano.

Los compañeros en el trabajo son grandes auditores en la vida del cirujano y pueden identificar ciertos hechos que pasan desapercibidos. Pobre juicio clínico, olvidos y retrasos frecuentes. Cambios en su presentación y momentos de confusión. He pedido siempre a mis colegas que cuando noten que caigo en uno de estos me avisen. Debo estar atento a que no se presenten y ellos tienen el compromiso solemne de avisarme. La conciencia del médico no es suficiente, la autocrítica profesional puede ser egoísta.

He visto y me duelen muchos compañeros que llegan a la tercera edad y no tienen respaldo en su labor. Carecen de patrimonio que los resguarde, ausencia de seguridad social que los apoye y se someten a los riesgos propios que trae consigo el envejecimiento. Muy diferente sería el respaldo patrimonial y la existencia de la “no obligación”. Tener algo diferente a la profesión incita y respalda lo que se ha elegido. Esto no se elige a última hora: hay que hacerlo con tiempo e ir estimulando para cuando llegue el momento reemplace sin problema la vocación primaria.

En mi disciplina y desde hace muchos años me habitué y acostumbré a operar con un compañero. Más joven, en lo posible alumno e ingresamos a cirugía con la filosofía de los 4 ojos. Hoy siempre lo hago. Tengo el apoyo físico, el respaldo intelectual, la sugerencia oportuna y, nos retroalimentamos cuando algo no sale bien. No es un pretexto para caramelizar el día del retiro: es la precaución primaria para que el acto quirúrgico salga lo mejor posible. Lo sugiero en forma vehemente.

Una de las recomendaciones básicas para el cirujano es evaluar con seriedad los tres procesos básicos del aprendizaje: cognitivo, psicomotriz y la esfera afectiva. Incluye estas quejas y demandas (tan frecuentes en el medio) que cuando pasan del promedio deben ser motivo de preocupación. Hay que evaluar las destrezas quirúrgicas y ojalá pronto en el país la recertificación formal. Van Heerden escribió los 10 mandamientos del retiro, señaló estos tres puntos. Disfruta el milagro de tus hijos y de tus nietos, no te tomes tan en serio…no eres tan importante, permanece física y mentalmente activo.

Vivir con dignidad y retirarse con respeto, aprecio y seriedad. El agradecimiento de todos aquellos que han servido durante tantos años es el recuerdo nostálgico en el momento de decir hasta luego. Volveremos a vernos en otras circunstancias y solo aspiro que sea con el mismo cariño como lo cuidamos.

Diptongo: 72 años, la edad del cirujano para retirarse.

