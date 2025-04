Estas acciones, que tienen amplio apoyo popular, no serán suficientes para cuadrar las cifras fiscales. También serán necesarias medidas impopulares, como la eliminación de los subsidios al ACPM, algo que este gobierno no ha querido por temor a un paro de transportadores. El próximo gobierno requerirá mucha firmeza y carácter. No hay espacio para aguas tibias.