Es uno de los mecanismos de participación ciudadana en ejercicio de su soberanía según lo estipula el artículo 103 de la Constitución Política, como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabido abierto y la iniciativa legislativa. Esta figura en referencia merece un comentario especial porque está de moda en varios municipios, después de la tanda de alcaldes descabezados por el Consejo de Estado, por inhabilidades y doble militancia.

La revocatoria del mandato tiene su marco jurídico en los artículos 40, 103 y 259 de la Constitución Política y las leyes 131 de 1994, 134 de 1994 y 1757 de 2015. Para iniciar el proceso se debe conformar un comité integrado entre 3 y 9 ciudadanos y presentar solicitud ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, según los requisitos exigidos por esa entidad. Iniciado el proceso, el comité tiene un plazo de 6 meses para la recolección de firmas de apoyo que se presenta ante esa entidad para su verificación. Se necesita un umbral de participación superior al 30% de la votación válida del día en que se eligió el actual alcalde.

La revocatoria del mandato es un ejercicio que no ha prosperado en Colombia, con excepción del alcalde de Tasco (Boyacá), en 2018, cuando bajaron a Nelson Javier García Castellanos, con el 97% del sí.

¿Cuáles son los motivos para iniciar un proceso de revocatoria del mandato? En nuestro criterio, son tres:1) El alcalde no ha cumplido con su programa de gobierno. El pueblo dice que las obras no se ven. Las malas lenguas comentan que el alcalde está comiendo solo. Esto es grave porque el poder político (la torta) hay que repartirlo proporcionalmente a lo aportado al proyecto, como pasa en todas las democracias del mundo, incluyendo algunos países socialistas, como Rusia y China. Aquí reparten la porción de torta o cianuro. En las dictaduras, nada de torta sólo veneno. 2)El alcalde sabe sumar, pero no dividir. Es mezquino y sólo suelta migajas de la torta. Esto pone de mal genio a quienes lo apoyaron en su proyecto político, y 3) Los enemigos utilizan este mecanismo como estrategia electoral, para montar su campaña del próximo período.

Una revocatoria del mandato genera costos para el mandatario actual y un desgaste administrativo que se traduce en un billete largo para comprar líderes. Mientras tanto, el pueblo le da muela a los del Si, y también a los del No, con el mismo apetito exagerado de siempre, sin malestar estomacal. Se vive una democracia loca, disfrutando de las parrandas sin límites. Es el carnaval de Macondo.

@FcuelloDuarte