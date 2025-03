¿La siderúrgica y el municipio boyacense donde esta se ubica se llaman Paz del Río o Paz de Rio? Lucas Alberto Tenjo Barros, B/quilla

La siderúrgica se llama Acerías Paz del Río, en su emblema aparece escrito ‘PazdelRío’, y desde hace 77 años está asentada en el municipio boyacense de Paz de Río. Antiguamente, el sitio era un poblado indígena llamado Chitagoto, que en 1834, dentro de los cambios administrativos que iban conformando la joven nación colombiana, fue elevado a la categoría de parroquia bajo el nombre de La Paz. Por otro lado, en 1932 surgió un conflicto bélico entre Colombia y Perú debido a tensiones limítrofes acumuladas con los años. No obstante, los dos países zanjaron el pleito en 1934, gracias a la firma del llamado Protocolo de Río de Janeiro, conocido también como Protocolo de Paz, Amistad, Cooperación y Límites, firmado el 24 de mayo de ese año. En medio del alborozo patrio, autoridades del Gobierno central decidieron cambiar el nombre del poblado La Paz por el de Paz de Rio, para celebrar los acuerdos a que se había llegado en Rio de Janeiro. Pero los puristas del idioma español, que abundan, pero son necesarios, determinaron que no había concordancia entre la preposición ‘de’ y el sustantivo ‘río´, pues debía ser Paz del Río, y, además, con tilde en ‘río’, porque no toleraban que estas se omitieran, sobre todo una tan sonora como la ‘í’. Finalmente, la siderúrgica se constituyó el 17 de septiembre de 1948 con el nombre de Acerías Paz del Río, y el municipio conservó su denominación de Paz de Río, tal como aparece en la página de la alcaldía municipal. El problema es que con contadas excepciones (Nueva York, Londres, París, Moscú…) los nombres geográficos se escriben en español como se escriben en su idioma original, y en portugués la ‘i’ de ‘rio’ no se tilda: Rio Branco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Conclusión: en sentido estricto el nombre de la siderúrgica debe ser Acerías Paz de Rio, y el del municipio debe ser Paz de Rio. Claro que es mejor no entrar en polémicas baladíes, nada fructuosas.

Nota: La semana pasada me llegó esta pregunta: “¿De dónde viene la frase ‘tener la chonta’ para describir a alguien con dinero?”. Respondí: “Nunca había oído esa expresión, ni he encontrado nada sobre su origen ni sobre dónde se usa. Conjeturo que es un regionalismo muy localizado”. A propósito, me escribe el lector Antonio Arrieta, y me dice: “Sobre la pregunta de la ‘chonta’, asumo que es la ‘chencha’, vocablo este último que sí se usa con frecuencia en las clases populares de la Costa Atlántica”.

